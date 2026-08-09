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दुर्ग में मिला डेंगू का पहला मरीज, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम

मरीज में डेंगू के लक्षण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल जांच के लिए भेजा था. मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया है. फिलहाल मरीज की हालत सामान्य बताई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. डेंगू का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के इलाकों में साफ-सफाई और एहतियाती कदम उठाए जाने की कवायद तेज कर दी है.

दुर्ग: मानसून सीजन में पहली बार डेंगू का मरीज मिला है. डेंगू मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है. शहर के भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-6 और सेक्टर-7 में शुक्रवार को डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए. शनिवार को आई एलाइजा जांच रिपोर्ट में सेक्टर-7 निवासी एक मरीज के डेंगू पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है. जिसके बाद भिलाई में इस सीजन का यह पहला डेंगू केस सामने आया है।

डेंगू का पहला केस मिला (ETV Bharat)

प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर-घर सर्वे कर रही है और लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है. साथ ही घरों और आसपास जमा पानी की जांच कर मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है.

हेल्थ डिपार्टमेंट की पब्लिक से अपील

स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वे घरों के आसपास पानी जमा न होने दें. कूलर, गमले, टायर, छतों और अन्य स्थानों पर जमा पानी को नियमित रूप से साफ करें. डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, इसलिए पानी के बर्तनों को ढंककर रखना और नियमित सफाई करना बेहद जरूरी है. विभाग ने लोगों से यह भी कहा है कि तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या अन्य डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं. जिले में पहला मामला सामने आने के बाद विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि समय रहते संक्रमण की रोकथाम की जा सके.

डेंगू के लक्षण

डेंगू बीमारी एडिज नामक मच्छर के काटने से होती है. एडिज मच्छर दिन के समय काटता है. डेगू रोग के प्रमुख लक्षण अचानक तेज सिर दर्द, तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना जो आंखों के घुमाने से बढ़ता है, जी मिचलाना व उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक मुंह मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते उभरना आदि प्रमुख लक्षण हैं.

साफ पानी में पनपते डेंगू मच्छर

एडिज मच्छर साफ पानी में पनपते हैं. इसलिए कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रीज की ट्रे, फूलदान, खाली टायर, खुले हुए ओव्हरहेड टैंक, छतों में रूका बरसाती पानी नियमित रूप से खाली किया जाना इस मच्छर को पनपना देने से रोकने के प्रमुख उपाय हैं.