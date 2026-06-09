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शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की पुण्यतिथि आज, सुकमा में माओवादियों के IED की चपेट में आकर हुए थे शहीद

साथी जवानों ने कहा, वे आदेश देने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेतृत्वकर्ता थे.

MARTYR ASP AKASH RAO Giripunje
शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की पुण्यतिथि आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 2:30 PM IST

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सुकमा: कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए, 2013 बैच के वीर पुलिस अधिकारी एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की प्रथम पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है. प्रथम पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय के बस स्टैंड परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और नागरिकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की पुण्यतिथि आज

शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को याद कर साथी जवान कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थी वे आदेश देने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेतृत्वकर्ता थे. खतरे की आशंका के बावजूद वे पीछे नहीं हटते थे और फोर्स को लीड करते थे. उनके लिए वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि जनता की सुरक्षा का संकल्प रहा.

शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की पुण्यतिथि आज (ETV Bharat)

साजिश के तहत माओवादियों ने बिछाया था जाल

9 जून 2025 को कोंटा थाना क्षेत्र के डोंडरा गांव के समीप स्थित गिट्टी खदान में नक्सलियों ने पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर अपनी मौजूदगी का संदेश देने की कोशिश की थी. सूचना मिलते ही एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने देर नहीं की और वो अपनी टीम के साथ मौके की ओर रवाना हो गए. लेकिन उस दिन नक्सलियों ने एक खतरनाक साजिश रच रखी थी. घटनास्थल के आसपास आईईडी विस्फोटक लगाए गए थे ताकि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके. जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, जोरदार विस्फोट हुआ, धरती कांप उठी, धुएं का गुबार आसमान में फैल गया. आकाश राव गिरिपुंजे गंभीर रुप से जख्मी हो गए और उनकी शहादत हो गई.

नम हुई साथी जवानों की आंखें

उनके साथ काम करने वाले जवान बताते हैं कि वे हमेशा टीम का मनोबल बढ़ाते थे. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था. वे जानते थे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर कदम खतरे से भरा है, फिर भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया. प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई जवानों की आंखें नम नजर आई.

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