धान खरीदी के पहले दिन सुकमा के केंद्रों में दिखा ताला, बंद दरवाजे, व्यवस्थाएं ठप, किसान परेशान

धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई है. समिति कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पहले दिन कई जगह केंद्रों में ताले लगे दिखे.

बंद दरवाजे, व्यवस्थाएं ठप, किसान परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
सुकमा: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन सुकमा जिले की हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है. जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में सुबह से ताला लटका हुआ है. केंद्र संचालित करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और खरीदी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही. प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर दावों की पोल खुल रही है.

धान खरीदी के पहले दिन सुकमा के केंद्रों में दिखा ताला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बंद दरवाजे, व्यवस्थाएं ठप: सुबह-सुबह जब ईटीवी भारत की टीम जिले के धान खरीदी केंद्रों की पड़ताल करने पहुंची तो उन्हें धान केंद्रों में बंद दरवाजे और ताले लगे कमरे दिखाई दिए. कुछ केंद्रों में एक-दो अस्थायी कर्मियों के पहुंचने की चर्चा जरूर है, लेकिन प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं. नियमों के मुताबिक खरीदी प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब केंद्र में तौल प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन, गुणवत्ता परीक्षण और ऑनलाइन एंट्री का काम एक साथ संचालित हो. लेकिन फिलहाल ये सभी व्यवस्थाएं ठप हैं.

धान खरीदी के पहले दिन सुकमा में सन्नाटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है: धान पूरी तरह तैयार है और ग्रामीण इलाकों में कटाई-मड़ाई का काम तेजी से पूरा किया जा चुका है. ऐसे में किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने से उन्हें राहत मिलेगी. लेकिन जब केंद्र बंद मिले, तो किसानों में नाराज़गी देखने को मिली.

अगर खरीदी प्रक्रिया देरी से शुरू होती है, तो धान बोरे में खराब होना शुरू हो जाएगा. भंडारण की सुविधा नहीं है, खुले में बोरा रखकर मौसम के भरोसे बैठे हैं. इससे नुकसान की आशंका और बढ़ जाती है.- किसान वीरा

कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है. हड़ताल कर्मियों के बदले नए ऑपरेटर कल भेजे गए हैं लेकिन उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए दिक्कतें आ रही है जल्द ही ऑपरेटरों को इसकी सारी जानकारी दे कर काम शुरू कराया जाएगा.- नेहाल, धान खरीदी केंद्र प्रबंधक

समिति कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई खरीदी केंद्रों में ताले दिखे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा जिले में इतने धान खरीदी केंद्र है

  1. एर्राबोर
  2. कूकानार
  3. केरलापाल
  4. कांझीपानी
  5. कोडरीपाल
  6. कोंटा
  7. गादीरास 1
  8. गादीरास2
  9. गोलापल्ली 1
  10. गोलापल्ली 2
  11. चिंतागुफा 1
  12. चिंतागुफा 2
  13. छिंदगढ़
  14. जगरगुंडा
  15. तोंगपाल1
  16. तोंगपाल 2
  17. दोरनापाल
  18. नेतानार
  19. पुशपाल
  20. पोलमपल्ली
  21. मेखावाया
  22. मुंडपल्ली
  23. मिचवार
  24. सुकमा
  25. सोना कूकानार

सवाल यह है कि जब खरीदी शुरू होने की तारीख पहले से तय थी, तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था पहले से क्यों नहीं तैयार की गई? किसानों का कहना है कि खरीदी शुरू होने के दावे कागज़ों पर चल रहे हैं.

