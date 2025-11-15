ETV Bharat / state

धान खरीदी के पहले दिन सुकमा के केंद्रों में दिखा ताला, बंद दरवाजे, व्यवस्थाएं ठप, किसान परेशान

सुकमा: छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन सुकमा जिले की हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है. जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में सुबह से ताला लटका हुआ है. केंद्र संचालित करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और खरीदी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही. प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर दावों की पोल खुल रही है.

धान खरीदी के पहले दिन सुकमा के केंद्रों में दिखा ताला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बंद दरवाजे, व्यवस्थाएं ठप: सुबह-सुबह जब ईटीवी भारत की टीम जिले के धान खरीदी केंद्रों की पड़ताल करने पहुंची तो उन्हें धान केंद्रों में बंद दरवाजे और ताले लगे कमरे दिखाई दिए. कुछ केंद्रों में एक-दो अस्थायी कर्मियों के पहुंचने की चर्चा जरूर है, लेकिन प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं. नियमों के मुताबिक खरीदी प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब केंद्र में तौल प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन, गुणवत्ता परीक्षण और ऑनलाइन एंट्री का काम एक साथ संचालित हो. लेकिन फिलहाल ये सभी व्यवस्थाएं ठप हैं.