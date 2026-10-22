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वाराणसी में एयर शो का पहला दिन; आसमान में गरजे लड़ाकू विमान, करतब देखने उमड़ी भीड़

वाराणसी में एयर शो का पहला दिन ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : जिले में 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले एयर शो का आगाज हो गया. पहले दिन लाखों की संख्या में लोगों ने अलग-अलग घाटों से एयर शो के नजारे को देखा. हर कोई आसमान में उड़ रहे राफेल, सुखोई, तेजस, सारंग, रूद्र, हेलीकॉप्टर के अद्भुत नजारे को मोबाइल में कैद करता हुआ दिखाई दिया. आज 24 और 25 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन किया जा रहा है. अधिकारिक तौर पर एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा. जिसमें 100 से ज्यादा विमान आसमान में अपने करतब दिखाएंगे.







वाराणसी में एयर शो का पहला दिन (Video credit: ETV Bharat)

गुरुवार सुबह 11:40 पर कमेंट्री के साथ एयर शो की शुरुआत हुई. लगभग 2:00 बजे तक यह एयर शो चला, जिसमें तेजस, सुखोई, राफेल, चिनाक, रूद्र, सारंग, सूर्य किरण एरोबिक टीमों ने अपनी अलग-अलग क्षमता का प्रदर्शन किया. 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.



