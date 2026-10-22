वाराणसी में एयर शो का पहला दिन; आसमान में गरजे लड़ाकू विमान, करतब देखने उमड़ी भीड़
गुरुवार सुबह 11:40 पर कमेंट्री के साथ एयर शो की शुरुआत हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 6:56 PM IST
वाराणसी : जिले में 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले एयर शो का आगाज हो गया. पहले दिन लाखों की संख्या में लोगों ने अलग-अलग घाटों से एयर शो के नजारे को देखा. हर कोई आसमान में उड़ रहे राफेल, सुखोई, तेजस, सारंग, रूद्र, हेलीकॉप्टर के अद्भुत नजारे को मोबाइल में कैद करता हुआ दिखाई दिया. आज 24 और 25 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन किया जा रहा है. अधिकारिक तौर पर एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा. जिसमें 100 से ज्यादा विमान आसमान में अपने करतब दिखाएंगे.
गुरुवार सुबह 11:40 पर कमेंट्री के साथ एयर शो की शुरुआत हुई. लगभग 2:00 बजे तक यह एयर शो चला, जिसमें तेजस, सुखोई, राफेल, चिनाक, रूद्र, सारंग, सूर्य किरण एरोबिक टीमों ने अपनी अलग-अलग क्षमता का प्रदर्शन किया. 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वाराणसी में एयर शो होना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह एयर शो सिर्फ रोमांच के लिए नहीं है, बल्कि देश दुनिया को यह बताने का भी जरिया है कि हमारी भारतीय सेना कितनी सशक्त है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने वाराणसी में शो को रखा और यह पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जहां सभी लोग आकर देख रहे हैं.
मिर्जापुर से आईं सोनी कहती हैं कि हम शो को देखने के लिए मिर्जापुर से बनारस आए हैं. हमें बहुत खुशी मिल रही है और यदि हमें पास मिला तो हम हर दिन यहां आकर देखेंगे. कितने कठिन परिश्रम के साथ हमारे देश के पायलट हमारे देश की सेवा करते हैं.
वायुसेना की अफसर अंकिता कहती हैं कि यह एयर शो सिर्फ एक डिस्प्ले शो नहीं है बल्कि यह भारतीय वायु सेना के अब तक के सफर का भी एक खूबसूरत प्रदर्शन है. युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है.
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