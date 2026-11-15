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धमतरी में धान खरीदी के पहले दिन प्रशासन का एक्शन, दो जगहों से 457 कट्टा धान जब्त

धमतरी में अवैध धान जब्त ( ETV BHARAT )

धमतरी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही धमतरी में अवैध धान के भंडारण और धान को खपाने की कोशिशों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. खरीदी के पहले ही दिन राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 457 कट्टा धान जब्त किया है.

धान खरीदी में गड़बड़ी नहीं होगी बर्दाश्त घुटकेल में ड्राइवर के घर से 147 बोरा, जबकि उमरगांव में एक गोदाम से 310 कट्टा धान बरामद किया गया. शुरुआती कार्रवाई से ही प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.