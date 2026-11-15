धमतरी में धान खरीदी के पहले दिन प्रशासन का एक्शन, दो जगहों से 457 कट्टा धान जब्त
धमतरी में जिला प्रशासन ने अवैध धान के केस में तगड़ी कार्रवाई की है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 10:11 PM IST
धमतरी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही धमतरी में अवैध धान के भंडारण और धान को खपाने की कोशिशों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. खरीदी के पहले ही दिन राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 457 कट्टा धान जब्त किया है.
धान खरीदी में गड़बड़ी नहीं होगी बर्दाश्त
घुटकेल में ड्राइवर के घर से 147 बोरा, जबकि उमरगांव में एक गोदाम से 310 कट्टा धान बरामद किया गया. शुरुआती कार्रवाई से ही प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
दो जगहों पर 457 कट्टा धान जब्त
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में धान के अवैध भंडारण, परिवहन और खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर निगरानी रखी जा रही है. इसी क्रम में एसडीएम मनोज मरकाम के मार्गदर्शन में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने घुटकेल में जांच की. यहां संतोष खंडेलवाल द्वारा अपने ड्राइवर के घर धान रखवाए जाने की जानकारी मिली.
जांच के दौरान धान के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने 147 बोरा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया. वहीं उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच के दौरान 310 कट्टा धान मिला. भंडारण से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन ने यहां भी धान जब्त करने की कार्रवाई की.
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को मिलना चाहिए. अवैध अथवा बाहरी धान को खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी-अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
खरीदी शुरू होते ही अवैध धान पर नजर
धान खरीदी के पहले दिन हुई इन कार्रवाइयों से अवैध धान के कारोबार में लगे लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन की नजर सिर्फ खरीदी केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि गोदामों, संदिग्ध भंडारण स्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी निगरानी की जा रही है. राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.