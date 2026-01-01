ETV Bharat / state

नए साल पर मंदिरों में उमड़ी लोगों की भीड़, दर्शन और पूजन कर की सुख समृद्धि की कामना

नए साल पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला ( Photo-ETV Bharat )