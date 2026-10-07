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बसंती बिष्ट के जागरों के नाम रही मसूरी शरदोत्सव की पहली शाम, पांडवाज बैंड ने भी जमाया रंग

बसंती बिष्ट के जागरों और पांडवाज के गीतों ने मसूरी महोत्सव में घोला रस ( Etv Bharat )

मसूरी: करीब 12 साल बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में लौटे शरदोत्सव की पहली शाम सिर्फ मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और बदलते संगीत के बीच एक खूबसूरत संवाद की गवाह बनी. नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से आयोजित शरदोत्सव-2026 की पहली सांस्कृतिक संध्या में एक ओर पद्मश्री लोकगायिका बसंती बिष्ट ने जागरों के माध्यम से पहाड़ की सदियों पुरानी आस्था और लोकपरंपरा को जीवंत किया, तो दूसरी ओर पांडवाज बैंड ने इन्हीं लोकधुनों को आधुनिक संगीत के अंदाज में पेश कर युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया.

जागरों से पांडवाज तक बदला माहौल: बसंती बिष्ट की प्रस्तुति ने जहां शरदोत्सव की शाम को पहाड़ की जड़ों से जोड़ा, वहीं इसके बाद पांडवाज बैंड ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया. बैंड ने उत्तराखंड की लोकधुनों, पहाड़ी जीवन और लोक परंपराओं से जुड़े गीतों को आधुनिक संगीत के साथ पेश किया. पारंपरिक धुनों में आधुनिक वाद्य यंत्रों और नई प्रस्तुति शैली का मेल युवाओं को खासा पसंद आया.

मसूरी शरदोत्सव में सांस्कृतिक संध्या: टाउन हॉल में आयोजित स्टार नाइट की शुरुआत बसंती बिष्ट और उनकी टीम की जागर प्रस्तुति से हुई. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण, सेम नागराज और आंछरी सहित विभिन्न जागरों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को उत्तराखंड की पारंपरिक लोकधरोहर से रूबरू कराया. उनकी सशक्त आवाज के साथ जागरों की गूंज ने कुछ ही देर में पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. दर्शक शांत भाव से प्रस्तुति सुनते रहे और कई मौकों पर तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया.

पांडवाज की प्रस्तुति के दौरान टाउन हॉल तालियों और संगीत की गूंज से भर गया. स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी संगीत पर झूमते नजर आए. खास बात यह रही कि मंच पर प्रस्तुत संगीत में पहाड़ की पहचान बरकरार रही और प्रस्तुति का अंदाज आधुनिक रहा. इसने शरदोत्सव की पहली शाम को युवा पीढ़ी के लिए भी खास बना दिया.

बसंती के जागरों ने पहाड़ की सदियों पुरानी आस्था और लोकपरंपरा को जीवंत किया (ETV Bharat)

संस्कृति को मंच से नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश: मसूरी शरदोत्सव 2026 की पहली शाम का सबसे खास संदेश यही रहा कि लोक संस्कृति को केवल संग्रहालयों या पारंपरिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय, उसे नए अंदाज में नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए. बसंती बिष्ट के जागरों और पांडवाज की आधुनिक प्रस्तुतियों ने इस अंतर को पाटने का काम किया. एक ही शाम में दर्शकों को उत्तराखंड की पुरानी लोक परंपरा से लेकर उसके आधुनिक संगीत रूप तक का अनुभव मिला.

मसूरी शरदोत्सव में प्रस्तुति देते पांडवाज बैंड (ETV Bharat)

पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि-

पांडवाज बैंड को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज था (ETV Bharat)

लंबे अंतराल के बाद शरदोत्सव का आयोजन मसूरी के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि शरदोत्सव का उद्देश्य केवल मनोरंजन कराना नहीं, बल्कि मसूरी और उत्तराखंड की संस्कृति, लोककला और परंपराओं को देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों तक पहुंचाना भी है. उन्होंने कहा कि इस बार आयोजन में स्थानीय संस्कृति और कलाकारों को विशेष महत्व देने का प्रयास किया गया है, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों और लोक विरासत से जुड़ सके.

-मीरा सकलानी, नगर पालिका अध्यक्ष-

मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी का शरदोत्सव यहां की पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा आयोजन है. लंबे समय बाद इसकी वापसी से स्थानीय लोगों में भी उत्साह है और पालिका का प्रयास है कि आने वाले दिनों में कार्यक्रमों के माध्यम से मसूरी को एक बार फिर बड़े सांस्कृतिक मंच के रूप में पहचान मिले.

पांडवाज बैंड लोकधुनों को आधुनिक संगीत के अंदाज में पेश करके वाहवाही लूटी (ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए भी बना आकर्षण: शरदोत्सव की पहली सांस्कृतिक शाम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंचे. पर्यटकों के लिए भी यह अनुभव खास रहा कि उन्हें मसूरी की खूबसूरती के साथ उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को करीब से देखने-सुनने का अवसर मिला. कार्यक्रम स्थल पर देर रात तक दर्शकों की मौजूदगी और कलाकारों के प्रति उत्साह ने आयोजन की सफलता का संकेत दिया.

शरदोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेते दर्शक (ETV Bharat)

शरदोत्सव की वापसी ने बढ़ाई उम्मीदें: मसूरी में करीब 12 साल बाद शरदोत्सव की वापसी से स्थानीय कारोबारियों, पर्यटन क्षेत्र और आम लोगों में भी नई उम्मीद जगी है. ऐसे में पहली शाम के कार्यक्रम ने आने वाले दिनों के लिए माहौल तैयार कर दिया है. लोक संस्कृति, संगीत, कला और पर्यटन को एक मंच पर लाने की कोशिश ने यह संकेत दिया कि शरदोत्सव इस बार सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मसूरी की सांस्कृतिक पहचान को फिर से मजबूत करने का माध्यम बनने की कोशिश कर रहा है.

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