ETV Bharat / state

यमुना की लहरों पर सैर का सपना सच: दिल्ली पहुंचा पहला क्रूज, जानें कब से शुरू किया जाएगा परिचालन

नई दिल्ली: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यमुना की लहरों पर चलने वाला पहला 'मल्टी-परपज लग्जरी क्रूज' दिल्ली पहुंच गया है. सोनिया विहार घाट पर इसे सुरक्षित उतार लिया गया है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो इसी माह दिल्लीवासी क्रूज की सवारी कर सकेंगे. दिल्ली सरकार और पर्यटन विभाग इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, क्रूज के दिल्ली पहुंचने के बाद अब उसके इंजन फिटिंग और अंतिम तकनीकी परीक्षण का काम चल रहा है. उम्मीद है कि इसी माह के मध्य तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस सेवा का औपचारिक उद्घाटन करेंगी. इसके तुरंत बाद इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा. यमुना क्रूज सेवा का मुख्य परिचालन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर (शनि मंदिर) के बीच होगा. यह क्रूज करीब 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में चलेगा. एक चक्कर लगभग 1 घंटे का होगा और एक बार में 30 से 40 यात्री इस सफर का आनंद ले सकेंगे.

यमुना के साफ पानी वाले हिस्से यानी वजीराबाद के 'अपस्ट्रीम' में इस क्रूज का परिचालन किया जाएगा. फिलहाल इसका रूट सोनिया विहार से जगतपुर के बीच तय किया गया है. लगभग 5-7 किलोमीटर के इस दायरे में सैलानियों को यमुना के प्राकृतिक नजारों के साथ-साथ दिल्ली के एक अलग स्वरूप के दर्शन होंगे. पर्यटन विभाग ने इसके लिए दो आधुनिक फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा कर लिया है.

ये हैं क्रूज की खासियत: मुंबई से सड़क मार्ग के जरिए लाए गए इस क्रूज को आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस किया गया है. यह क्रूज पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है. इसमें 'जीरो डिस्चार्ज' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि नदी के पानी को कोई नुकसान न हो. एक बार में इसमें करीब 35 से 40 यात्री बैठ सकेंगे. इसका इंटीरियर किसी फाइव स्टार होटल जैसा है, जो पूरी तरह वातानुकूलित है. इसपर लाइफ गार्ड्स और लाइफ जैकेट की भी पुख्ता व्यवस्था है. साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए इसमें ऑटोमैटिक सेंसर भी लगे हैं.