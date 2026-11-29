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रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति का अधिवेशन, 24 वन ग्रामों और खत्तों के अधिकारों की उठी आवाज

इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए. अधिवेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी सामाजिक एकता का संदेश दिया गया. वक्ताओं ने कहा कि नैनीताल जिले समेत रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 24 वन ग्राम और खत्ते हैं, जहां रहने वाले लोगों को मतदान का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन आज तक उनकी मूलभूत समस्याओं और मालिकाना हक का समाधान नहीं हो पाया है.

वन ग्रामों और खत्तों के अधिकारों की उठी आवाज (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि मालिकाना हक संघर्ष समिति के प्रथम अधिवेशन में वन ग्रामों और खत्तों में रहने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. अधिवेशन में मुख्य रूप से भूमि का मालिकाना हक, भूमिधरी अधिकार, पंचायत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई. इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने वन अधिकार अधिनियम 2006 की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि,

"रामनगर क्षेत्र के वन ग्रामों, टोंगिया ग्रामों, खत्तों और कोटों में रहने वाले पारंपरिक निवासी पिछले कई सालों से अपने अधिकारों एवं बेदखली के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. कानून बने करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पाया है. कई स्थानों पर वन अधिकार के दावों को मनमाने तरीके से निरस्त किया गया. जबकि, वन अधिकारों की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दावे खारिज किए जाने पर सवाल खड़े होते हैं."- दुष्यंत मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, नैनीताल हाईकोर्ट

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने पढ़े-लिखे युवाओं की समिति बनाकर उचित प्रारूप में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के दावे संबंधित समितियों तक पहुंचाएं. उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारों की मान्यता मिलने के बाद शिक्षा, चिकित्सा, बिजली जैसी सुविधाओं और राजस्व ग्राम घोषित किए जाने का रास्ता खुल सकता है.

मालिकाना हक संघर्ष समिति के अधिवेशन में पहुंचे लोग (फोटो- ETV Bharat)

इसके अलावा उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से रह रहे लोगों को भी वन्यजीव हमलों में उचित मुआवजे का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने फाटो जोन में बाघ के हमले में एक गुर्जर बालक की मौत का उदाहरण देते हुए इस मामले को उचित मंच पर उठाने की बात कही. वहीं, मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि,