रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति का अधिवेशन, 24 वन ग्रामों और खत्तों के अधिकारों की उठी आवाज
रामनगर में वन ग्रामों और खत्तों में रहने वाले लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में की प्रतिनिधित्व की मांग, अधिवेशन में अन्य मांगें भी रखीं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 10:38 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में वन ग्रामों और खत्तों में रहने वाले लोगों के मालिकाना हक, मूलभूत सुविधाओं एवं अधिकारों की मांग को लेकर मालिकाना हक संघर्ष समिति का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया. कालूसिद्ध क्षेत्र में आयोजित इस अधिवेशन में रामनगर विधानसभा के विभिन्न वन ग्रामों व खत्तों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया.
इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए. अधिवेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी सामाजिक एकता का संदेश दिया गया. वक्ताओं ने कहा कि नैनीताल जिले समेत रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 24 वन ग्राम और खत्ते हैं, जहां रहने वाले लोगों को मतदान का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन आज तक उनकी मूलभूत समस्याओं और मालिकाना हक का समाधान नहीं हो पाया है.
बता दें कि मालिकाना हक संघर्ष समिति के प्रथम अधिवेशन में वन ग्रामों और खत्तों में रहने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. अधिवेशन में मुख्य रूप से भूमि का मालिकाना हक, भूमिधरी अधिकार, पंचायत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई. इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने वन अधिकार अधिनियम 2006 की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि,
"रामनगर क्षेत्र के वन ग्रामों, टोंगिया ग्रामों, खत्तों और कोटों में रहने वाले पारंपरिक निवासी पिछले कई सालों से अपने अधिकारों एवं बेदखली के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. कानून बने करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पाया है. कई स्थानों पर वन अधिकार के दावों को मनमाने तरीके से निरस्त किया गया. जबकि, वन अधिकारों की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दावे खारिज किए जाने पर सवाल खड़े होते हैं."- दुष्यंत मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, नैनीताल हाईकोर्ट
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने पढ़े-लिखे युवाओं की समिति बनाकर उचित प्रारूप में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के दावे संबंधित समितियों तक पहुंचाएं. उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारों की मान्यता मिलने के बाद शिक्षा, चिकित्सा, बिजली जैसी सुविधाओं और राजस्व ग्राम घोषित किए जाने का रास्ता खुल सकता है.
इसके अलावा उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से रह रहे लोगों को भी वन्यजीव हमलों में उचित मुआवजे का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने फाटो जोन में बाघ के हमले में एक गुर्जर बालक की मौत का उदाहरण देते हुए इस मामले को उचित मंच पर उठाने की बात कही. वहीं, मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि,
"संगठन का उद्देश्य गरीबों, दलितों, पिछड़ों, कमजोर और भूमिहीन लोगों को उनका अधिकार दिलाना है. रामनगर के 24 वन ग्रामों और खत्तों में आज भी लोगों को पंचायत व्यवस्था, ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं."- एस लाल, अध्यक्ष, मालिकाना हक संघर्ष समिति
उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मांग रखी कि विधायक निधि से कम से कम एक करोड़ रुपए वन ग्रामों और खत्तों के विकास के लिए खर्च किए जाएं, साथ ही वर्गीकृत भूमि पर बसे 17 गांवों के लोगों को भी भूमिधरी अधिकार दिए जाएं. वहीं, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पीसी गोरखा ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि,
"एस लाल पिछले दो-तीन सालों से वन ग्रामों के लोगों के अधिकारों को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के सामने लगातार आवाज उठा रहे हैं. इसके बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई परिवारों को अपने घरों की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा."- पीसी गोरखा, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री
उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वन ग्रामों के लोग राजनीतिक रूप से भी अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करें और ऐसा प्रतिनिधि विधानसभा तक पहुंचाएं, जो उनकी समस्याओं को सदन में मजबूती से उठा सके. अधिवेशन में शामिल लोगों ने एकजुट होकर वन ग्रामों और खत्तों के निवासियों को मालिकाना हक, पंचायत व्यवस्था और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई.
ये भी पढ़ें-
- रामनगर के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, विधायक से विधानसभा सत्र में बात रखने को कहा
- रामनगर में वन भूमि से बेदखली का नोटिस मिलने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, जानिए क्या है मामला?
- आजादी के बाद पहली बार 'गांव की सरकार' के लिए वोट डालेंगे टोंगिया गांव के लोग, राजस्व ग्राम का दर्जा मिला