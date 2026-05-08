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चमोली के काश्तकार अब सीधे ITBP को बेच सकेंगे सब्जियां, पहली खेप हुई सप्लाई, इतनी हुई कमाई

ज्योतिर्मठ के बड़ागांव से आईटीबीपी को भेजी गई सब्जी की पहली खेप, अब काश्तकारों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए नहीं पड़ेगा भटकना

Vegetable Supply to ITBP in Chamoli
आईटीपीबी को सब्जियां सप्लाई (फोटो सोर्स- Department of Horticulture and Food Processing)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 7:20 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के सीमांत जिले के काश्तकारों की आय बढाने के मकसद से उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से खास पहल की गई है. जिसके तहत परिषद की ओर से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के साथ एक अनुबंध किया गया है. इस समझौते के तहत अब स्थानीय काश्तकार अपने खेतों में उगने वाली सब्जियों का विपणन सीधा आईटीपीबी को कर सकेंगे. जिससे उनकी आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही जवानों को भी ताजी हरी सब्जियां मिलेंगी.

बता दें कि राज्य के काश्तकारों की आय बढ़ाने को लेकर योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है. जिसे लेकर उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से काश्तकारों की आय को बढाने के उद्देश्य से बीती 1 अप्रैल 2026 को स्थानीय काश्तकारों से सब्जी क्रय करने के लिए अनुबंध किया गया है. इसी कड़ी में 8 मई को ज्योतिर्मठ के बड़ागांव के भद्रेश्वर कृषक उत्पादक संगठन की ओर से सब्जी विपणन के साथ जिले में योजना का संचालन शुरू कर दिया गया है.

Vegetable Supply to ITBP in Chamoli
बड़ागांव के काश्तकारों की ओर से उगाई गई सब्जियां (फोटो सोर्स- Department of Horticulture and Food Processing)

आईटीबीपी को भेजी गई सब्जी की पहली खेप: उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने योजना के तहत सब्जी की पहली खेप ले जा रहे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. काश्तकारों की ओर से अनुबंध के तहत पहली खेप में 50 किलोग्राम मटर, 8 किलोग्राम लहसुन, 50 किलोग्राम राई, 5 किलोग्राम धनिया और 5 किलोग्राम चुकंदर की सप्लाई भारत तिब्बत सीमा पुलिस को की गई है. जिससे काश्तकारों की 9 हजार की आय हुई है.

Vegetable Supply to ITBP in Chamoli
आईटीबीपी को भेजी गई सब्जी की पहली खेप (फोटो सोर्स- Department of Horticulture and Food Processing)

क्या कहते हैं काश्तकार? स्थानीय काश्तकार मोहन सिंह कम्दी और सुखदेव सिंह का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से किया गया यह अनुबंध स्थानीय काश्तकारों की आय को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा. अब काश्तकारों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए बाजारों नहीं भटकना पड़ेगा. काश्तकारों को अपने उत्पाद का भी उचित मूल्य मिल पाएगा.

Vegetable Supply to ITBP in Chamoli
उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने वाहन को दिखाई हरी झंडी (फोटो सोर्स- Department of Horticulture and Food Processing)

"उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से किए गए अनुबंध के तहत ज्योतिर्मठ के बड़ागांव के काश्तकारों के समूह से सब्जी के विपणन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है. अनुबंध के अनुसार क्षेत्र के कृषक संगठनों को सब्जी के विपणन की व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो काश्तकारों की आय मेें बढोत्तरी में सहायक सिद्ध होगा."- सोमेश भंडारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, ज्योतिर्मठ, चमोली

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