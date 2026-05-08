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चमोली के काश्तकार अब सीधे ITBP को बेच सकेंगे सब्जियां, पहली खेप हुई सप्लाई, इतनी हुई कमाई

आईटीपीबी को सब्जियां सप्लाई ( फोटो सोर्स- Department of Horticulture and Food Processing )