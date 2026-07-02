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हिमाचल की मिठास ने ओमान में बिखेरा स्वाद, चेरी प्लम की पहली निर्यात खेप से खुले वैश्विक बाजारों के नए द्वार

शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक बताई जा रही है. प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र के विस्तार और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. बागवानी विभाग ने निर्यात प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सक्रियता से कार्य किया, ताकि बागवानों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से बेहतर और लाभकारी मूल्य मिल सके.

शिमला: हिमाचल से पहली बार ताजी चेरी और प्लम की निर्यात खेप सफलतापूर्वक ओमान पहुंच गई है. यह प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इससे हिमाचल के फलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी और बागवानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद है. हाल ही में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 400 किलोग्राम ताजी चेरी और 400 किलोग्राम ताजे प्लम की पहली खेप को रवाना किया था. ओमान पहुंचने पर मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने इन फलों के प्रचार-प्रसार का अभियान शुरू किया. फलों को ओमान के विभिन्न खुदरा स्टोरों में आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया, जहां उपभोक्ताओं ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्राकृतिक स्वाद और ताजगी की सराहना की.

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, निर्यातकों, एचपीएमसी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य साझेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर इस निर्यात प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सभी के संयुक्त प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और फाइटोसैनिटरी मानकों का पूरी तरह पालन किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश से चेरी और प्लम के सफल निर्यात पर बागवानी विभाग और राज्य के बागवानों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बागवानों और विभाग की मेहनत तथा समर्पण के सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक रूप से समृद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाले फलों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों के द्वार खुल रहे हैं.

हिमाचल की चेरी (FILE@ETVBHARAT)

'बागवानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही सरकार'

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के किसानों और बागवानों के लिए समृद्धि के नए अवसर लेकर आएगी और उन्हें उच्च मूल्य वाले वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगी. उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि वैश्विक स्तर पर हिमाचल प्रदेश उच्च गुणवत्ता वाले फलों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है. तकनीकी मार्गदर्शन, क्षमता विकास, गुणवत्ता सुधार, बेहतर कृषि अवसंरचना और विपणन सहायता सहित हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बागवानी को अधिक लाभकारी एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और बागवानों को बेहतर मूल्य वाले घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं.

हिमाचल के प्लम (FILE@ETVBHARAT)

'निर्यात को बढ़ावा दे रही सरकार'

सीएम सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. किसानों के उत्पादों के निर्यात के अवसरों का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बागवानों से उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री अपनाने और वैज्ञानिक खेती की आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों को उनके उत्पादों के विपणन, बेहतर कृषि अवसंरचना के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य और अधिक आय सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि ओमान को भेजी गई पहली खेप की सफलता से हिमाचल प्रदेश के फलों के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों के द्वार भी तेजी से खुलेंगे.

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