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यूपी से ब्रिटेन के लिए चौसा आमों की पहली खेप होगी रवाना, 17 जुलाई को लखनऊ में फ्लैग ऑफ

चौसा आमों की पहली खेप होगी कल ब्रिटेन के लिए होगी रवाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) के 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताज़े चौसा आमों की पहली निर्यात खेप 17 जुलाई को रवाना की जाएगी. इस अवसर पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया जाएगा.

यह कार्यक्रम 17 जुलाई 2026 को अपराह्न 3:00 बजे उद्यान निदेशालय, सप्रू मार्ग, लखनऊ में होगा. उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

उद्यान निदेशक बीपी राम ने बताया कि भारत-यूके CETA, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक समझौता है. इसके लागू होने से भारतीय उत्पादों, विशेषकर कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाएं मिलेंगी.