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यूपी से ब्रिटेन के लिए चौसा आमों की पहली खेप होगी रवाना, 17 जुलाई को लखनऊ में फ्लैग ऑफ

भारत-यूके CETA से भारतीय उत्पादों, विशेषकर कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाएं मिलेंगी.

चौसा आमों की पहली खेप होगी कल ब्रिटेन के लिए होगी रवाना.
चौसा आमों की पहली खेप होगी कल ब्रिटेन के लिए होगी रवाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:49 PM IST

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लखनऊ : भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) के 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताज़े चौसा आमों की पहली निर्यात खेप 17 जुलाई को रवाना की जाएगी. इस अवसर पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया जाएगा.

यह कार्यक्रम 17 जुलाई 2026 को अपराह्न 3:00 बजे उद्यान निदेशालय, सप्रू मार्ग, लखनऊ में होगा. उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

उद्यान निदेशक बीपी राम ने बताया कि भारत-यूके CETA, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक समझौता है. इसके लागू होने से भारतीय उत्पादों, विशेषकर कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाएं मिलेंगी.

उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ने भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश भारतीय उत्पादों को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की है. इससे भारतीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को नई गति मिलेगी और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत होगी.

उत्तर प्रदेश से ब्रिटेन के लिए चौसा आमों की पहली निर्यात खेप का रवाना होना राज्य के कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इसके माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है.

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