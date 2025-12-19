ETV Bharat / state

RUHS मेडिकल कॉलेज में पहली बार कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, अब बोल-सुन सकेगी 3 साल की वामिका

डॉ मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि सर्जरी के पश्चात वामिका को लगभग दो वर्षों तक नियमित स्पीच थैरेपी की आवश्यकता होगी.

Doctor with Vamika
वामिका के साथ चिकित्सक (Source - RUHS)
जयपुर: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जयपुर ने अपनी पहली कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. RUHS में की गई पहली कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की लाभार्थी वामिका है. जिसकी आयु 3 वर्ष है. भीलवाड़ा की रहने वाली वामिका अब बोल और सुन सकेगी.

अस्पताल के ईएनटी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ मोहनीश ग्रोवर का कहना है कि वामिका जन्म से ही सुन नहीं सकती थी और हियरिंग एड्स से भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था. विस्तृत चिकित्सकीय जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श के पश्चात उसे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए उपयुक्त पाया गया. इस सर्जरी के माध्यम से बच्चे को सुनने एवं बोलने की क्षमता विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है. डॉ ग्रोवर का कहना है कि सर्जरी के पश्चात वामिका को लगभग दो वर्षों तक नियमित स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होगी, जो कॉक्लियर इम्प्लांट उपचार प्रक्रिया का एक अत्यंत आवश्यक एवं अभिन्न अंग है. कम आयु में कॉक्लियर इम्प्लांट एवं थैरेपी से बच्चों के बोलने और सुनने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है.

पढ़ें: एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद कॉक्लियर इंप्लांट्स करने वाला दूसरा अस्पताल बना जयपुरिया

निशुल्क इलाज मिला: RUHS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ विनोद जोशी ने कहा कि RUHS में पहली कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का सफलतापूर्वक संपन्न होना संस्थान के लिए अत्यंत गर्व का विषय है. कॉक्लियर इम्प्लांट उपचार की कुल अनुमानित लागत लगभग 8 लाख रुपए है, जिसमें उपकरण, शल्यक्रिया, अस्पताल में भर्ती तथा पुनर्वास सेवाएं सम्मिलित हैं. लेकिन संपूर्ण उपचार राज्य सरकार की MAA योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को भी यह अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकी है.

पढ़ें: जन्म से ही सुनने और बोलने में अक्षम 5 साल का बंटी अब बोल और सुन सकेगा

ये चिकित्सक रहे शामिल: RUHS के अस्पताल के अधीक्षक डॉ महेश कुमार मंगल ने कहा कि RUHS निरंतर सभी विभागों में सुधार एवं विस्तार की दिशा में कार्य कर रहा है. वर्तमान में ईएनटी विभाग में प्रतिदिन लगभग 150 मरीजों की ओपीडी होती है. इस ऑपरेशन में ईएनटी विभाग की टीम में डॉ मोहनीश ग्रोवर, डॉ राघव मेहता, डॉ रामलखन मीणा, डॉ अंबिका देवड़ा एवं डॉ सुनील यादव शामिल थे. एनेस्थीसिया विभाग की टीम में डॉ वरुण सैनी, डॉ मनीष खण्डेलवाल, डॉ संदीप, डॉ प्रतिमा, एवं डॉ सतवीर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नर्सिंग टीम में मानसिंह गहलोत एवं सीमा जाट शामिल थे.

