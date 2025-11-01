पहला बच्चा प्रीमेच्योर तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा?, डॉक्टरों के अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा
क्वीन मैरी महिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 200 गर्भवती महिलाओं पर किया अध्ययन, जानिए खास बातें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 9:23 AM IST
लखनऊ: अगर किसी महिला को पहली बार प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो क्या दूसरी बार भी उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क रहता है?, ऐसी महिलाओं और बेबी को क्या दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे ही कई सवालों के जवाब खोजे हैं केजीएमयू दंत संकाय और क्वीन मेरी के संयुक्त शोध करने वाले डॉक्टरों ने. उन्होंने 200 प्रसूताओं पर शोध किया हैं. इनमें 100 ऐसी प्रसूताएं शामिल रहीं जिनका समय पूर्व प्रसव हुआ जबकि 100 नॉर्मल डिलीवरी वाली प्रसूताएं शामिल रहीं. शोध पत्र क्यूरियस जर्नल ने प्रकाशित किया गया है. इस अध्ययन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. चलिए जानते हैं इस अध्ययन के बारे में.
खराब जीवनशैली का गर्भवती पर क्या असर: क्वीन मैरी महिला अस्पताल की विभागाध्यक्ष प्रो अंजू अग्रवाल के मुताबिक अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं आ रहीं हैं. इन पर किए गए अध्ययन में यह बात स्पष्ट हुई है कि वर्तमान में जो दिनचर्या और जीवन शैली है उसकी वजह से गर्भवती महिलाओं के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है. इससे प्रीमेच्योर शिशु होने की संभावनाएं बढ़ गईं हैं.
पहली डिलीवरी प्रीमोच्यर तो दूसरी कैसी होगी: उनके मुताबिक अध्ययन में ये सामने आया है कि अगर किसी महिला का पहला शिशु प्रीमेच्योर होता है तो ज्यादा संभावना होती है कि दूसरा शिशु भी प्रीमेच्योर होगा. उन्होंने कहा कि समय से पहले प्रसव की घटना को हल्के में लेने वालों के लिए चिंता बात है. जिन महिलाओं में पहली बार समय से पहले प्रसव होता है, उनमें दूसरी बार यह खतरा और भी कई गुना बढ़ जाता है. समय से पहले जन्मे शिशु और महिलाएं कई तरह की बीमारियों की चपेट में सकते हैं. प्रीमेच्योर बेबी को कई दिक्कतें हो सकती हैं.
बेबी प्लान करने की सही उम्र क्या है: डॉक्टरों ने इस पर भी अध्ययन किया कि किस उम्र में प्रसव संबंधी दिक्कतें सबसे कम रहती है और किस उम्र के बाद प्रसव संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. इसमें सामने आया है कि कम उम्र या फिर अधिक उम्र में शादी में समस्याएं हो सकतीं हैं. गर्भावस्था के लिए महिलाओं की उम्र 24 से 30 वर्ष के बीच में होती है. अगर कम उम्र में लड़की की शादी होती है उस दौरान भी प्रीमेच्योर बेबी का रिस्क बढ़ सकता है. डॉक्टर के मुताबिक जब 30 साल की उम्र में कोई महिला शादी करती है और 32 साल की उम्र में बेबी प्लान करती है तो ऐसे में कई बार कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं.
कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन उनके पार्टनर में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है. इस वजह से भी गर्भधारण में दिक्कतें होती है. क्योंकि शादी के दौरान अगर महिला की उम्र 32 है तो जाहिर तौर पर पुरुष की उम्र भी 35 होगी. ऐसे में प्रीमेच्योर प्रसव का रिस्क काफी बढ़ जाता है.
ऐसी महिलाओं में छह गुना तक खतरा होताः क्वीन मैरी महिला अस्पताल की डॉ. सुजाता देव ने बताया कि मृत शिशु या नवजात मृत्यु का इतिहास रखने वाली महिलाओं में खतरा लगभग 6 गुना पाया जाता है. अध्ययन से यह भी पता चला कि जैसे-जैसे प्रसूति जोखिम कारक बढ़ते हैं, वैसे-वैसे समय-पूर्व प्रसव की आशंका बढ़ती जाती है. उन्होंने बताया कि समय से पूर्व प्रसव के कई कारण हो सकते हैं. इसमे तनाव, बार-बार गर्भपात, अनुवंशिक, गर्भाशय ग्रीवा की कमजोरी, संक्रमण अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियां भी शामिल है.
प्रीमेच्योर डिलीवरी पर महिलाओं को रिस्क: मस्तिष्क में रक्तस्राव, पीलिया, पाचन संबंधी समस्याएं ऐसी महिलाओं को हो सकती हैं. ये समस्याएं शोध में सामने आईं हैं.
