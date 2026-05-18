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CSMCL ओवरटाइम घोटाला केस में फर्स्ट चार्जशीट फाइल, 182 करोड़ की गड़बड़ी में 12 आरोपियों की कोर्ट में पेशी

रायपुर: ACB और EOW की टीम ने CSMCL मैनपावर ओवर टाइम भुगतान घोटाला केस में आज स्पेशल कोर्ट में फर्स्ट चार्जशीट पेश की. प्रथम अभियोग पत्र में 12 आरोपियों के नाम शामिल हैं. जिसमें अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तिजऊराम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजीत दरंदले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, एन. उदय राव, राजीव द्विवेदी एवं संजीव जैन के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है. CSMCL ओवरटाइम घोटाला केस में फर्स्ट चार्जशीट जांच में साल 2019 से 20 और साल 2023 से 24 के बीच ओवर टाइम, बोनस, 4 अतिरिक्त दिवस का कार्य भुगतान और उक्त मदों पर सर्विस चार्ज के रूप में लगभग 182 करोड़ 98 लाख का अतिरिक्त भुगतान होना पाया. उक्त राशि वास्तविक रूप से CSMCL की दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को दी जानी थी. लेकिन राशि का उपयोग कमीशन भुगतान और कंपनियों की ओर से खुद के आर्थिक लाभ के लिए किया जाना पाया गया.

जांच में यह पाया गया कि CSMCL में मैनपावर सप्लाई कार्य से संबंधित एजेंसियों को कर्मचारियों के नाम पर ओवर टाइम, बोनस, 4 अतिरिक्त दिवस कार्य भुगतान एवं उक्त मदों पर सर्विस चार्ज के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किया गया. दस्तावेजों, कंपनी प्रतिनिधियों के कथनों, CSMCL कार्यालयीन गवाहों, दुकान स्तर के कर्मचारियों और नगद राशि आवागमन से जुड़े गवाहों के कथनों से यह तथ्य सामने आया कि उक्त राशि वास्तविक रूप से कर्मचारियों को नहीं दी गई.





किस मद में कितना भुगतान हुआ

ओवर टाइम भुगतान लगभग 101 करोड़ 20 लाख

बोनस भुगतान लगभग 12 करोड़ 21 लाख

4 अतिरिक्त दिवस कार्य का भुगतान लगभग 54 करोड़ 46 लाख

ओवर टाइम, बोनस एवं 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान पर सर्विस चार्ज लगभग 15 करोड़ 11 लाख





जांच एजेंसियों का आरोप

इस सभी मदों को मिलाकर कुल लगभग 182 करोड़ 98 लाख का अतिरिक्त भुगतान सुमीत फैसिलिटीज, प्राईमवन वर्कफोर्स, ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस, अलर्ट कमांडोज और ईगल हंटर सॉल्यूशन्स सहित संबंधित मैनपावर एजेंसियों को किया जाना मिला. जांच में यह तथ्य सामने आया कि राशि CSMCL की दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को दी जानी थी. लेकिन फर्जी बढ़े हुए बिलों एवं अधिसमय भुगतान व्यवस्था के माध्यम से राशि आहरित कर उसका उपयोग अधिकारियों एवं संबंधित सिंडिकेट को कमीशन देने तथा कंपनियों के आर्थिक लाभ के लिए किया गया.





कमीशन के तौर पर दिए गए पैसे

केस में 29 नवंबर 2023 को 28 लाख 80 हजार नगद राशि पकड़े जाने की घटना इस अवैध कमीशन व्यवस्था की अहम कड़ी रही. यह राशि ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड एवं अलर्ट कमाण्डोज प्राइवेट लिमिटेड के देयकों को पारित कराने के एवज में कमीशन के रूप में नवीन प्रताप सिंह तोमर तक पहुंचाई जानी थी. रकम की सुपुर्दगी में तिजऊराम निर्मलकर एवं अभिषेक सिंह की भूमिका मिली है. केस में पेश प्रथम चार्जशीट के अतिरिक्त अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका, अवैध राशि के उपयोग, निवेश एवं अन्य संबंधित तथ्यों के संबंध में विवेचना जारी है. विवेचना में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर आगे आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.