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वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद मिर्जापुर में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

मिर्जापुर में वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद पहला मुकदमा दर्ज. गांव की खुली बैठक में अभिलेख फाड़ने, ग्राम प्रधान और सचिव से हाथापाई.

VBG RAM JI FIRST CASE
मिर्जापुर में वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के बाद दर्ज हुआ पहला मुकदमा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
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मिर्जापुर : देश में वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के बाद मिर्जापुर में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. गांव में विकास को लेकर प्रशासक, सचिव और ग्रामीणों के बीच खुली बैठक में दो ग्रामीणों द्वारा नशे में हंगामा करना, ग्राम प्रधान सचिव से हाथापाई करने, जान से मारने की धमकी देने और अभिलेख फाड़ने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है.

मिर्जापुर के संतनगर थाना क्षेत्र पड़रिया खुर्द ग्राम पंचायत भवन में जी राम जी की हो रही खुली बैठक के दौरान जमकर हंगामा करने, ग्राम प्रधान और सचिव से हाथापाई करने के साथ ही अभिलेख फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने मामले में प्रधान की तहरीर पर शुक्रवार को संतनगर पुलिस ने दो ग्रामीणों के खिलाफ केश दर्ज की है.

दरअसल वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना लागू होने के बाद संतनगर थाना क्षेत्र पड़रिया खुर्द ग्राम पंचायत भवन में गुरुवार को विकास को लेकर खुली बैठक की जा रही थी. इस दौरान गांव के रिंकू पाल और गौतम पाल नामक ग्रामीण मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया.

इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान राजेश पटेल और सचिव विनोद के साथ हाथापाई करते हुए अभिलेख फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी. जिसको लेकर ग्राम प्रधान राजेश पटेल ने संत नगर थाने में तहरीर देकर करवाई मांग की. पुलिस ने शुक्रवार को दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी है. गांव के प्रशासक राजेश पटेल ने बताया कि ग्राम सभा में विकास को लेकर वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना लागू होने के बाद पहली बार खुली बैठक की जा रही थी.

इस दौरान गांव के दो ग्रामीणों ने नशे में आकर मारपीट करने के साथ ही कागजात फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी जिसको लेकर दोनों के खिलाफ थाना संतनगर में प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की मांग की है.

वहीं संतनगर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन की बैठक में मारपीट करने का जकागजात फाड़ने और जान से मारने की धमकी के मामले में प्रशासक राजेश पटेल के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

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