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वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद मिर्जापुर में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

मिर्जापुर में वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के बाद दर्ज हुआ पहला मुकदमा. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर : देश में वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के बाद मिर्जापुर में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. गांव में विकास को लेकर प्रशासक, सचिव और ग्रामीणों के बीच खुली बैठक में दो ग्रामीणों द्वारा नशे में हंगामा करना, ग्राम प्रधान सचिव से हाथापाई करने, जान से मारने की धमकी देने और अभिलेख फाड़ने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है.

मिर्जापुर के संतनगर थाना क्षेत्र पड़रिया खुर्द ग्राम पंचायत भवन में जी राम जी की हो रही खुली बैठक के दौरान जमकर हंगामा करने, ग्राम प्रधान और सचिव से हाथापाई करने के साथ ही अभिलेख फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने मामले में प्रधान की तहरीर पर शुक्रवार को संतनगर पुलिस ने दो ग्रामीणों के खिलाफ केश दर्ज की है.

दरअसल वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना लागू होने के बाद संतनगर थाना क्षेत्र पड़रिया खुर्द ग्राम पंचायत भवन में गुरुवार को विकास को लेकर खुली बैठक की जा रही थी. इस दौरान गांव के रिंकू पाल और गौतम पाल नामक ग्रामीण मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया.

इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान राजेश पटेल और सचिव विनोद के साथ हाथापाई करते हुए अभिलेख फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी. जिसको लेकर ग्राम प्रधान राजेश पटेल ने संत नगर थाने में तहरीर देकर करवाई मांग की. पुलिस ने शुक्रवार को दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.