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रांची नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक, IIT रुड़की एडवाइजर प्रस्ताव पर लगा ब्रेक

रांची: नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक गुरुवार को मेयर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जो देर शाम तक चली. बैठक में शहर के विकास, राजस्व और जनसमस्याओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

मेयर रोशनी खलखो की अध्यक्षता में हुई बैठक, पार्षदों ने उठाईं वार्ड की समस्याएं

बैठक की शुरुआत में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का स्वागत किया गया. इसके बाद नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने प्रोटोकॉल के तहत मेयर को बैठक के संचालन के लिए आमंत्रित किया. पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और बताया कि पिछले साढ़े तीन सालों से चुनाव और नियमित बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण जनता की समस्याएं लंबित पड़ी थी.

बैठक में कुल आठ एजेंडों पर विस्तार से चर्चा

बैठक का एक प्रमुख निर्णय बिल्डिंग वेस्ट मैटेरियल के उठाव शुल्क में वृद्धि को लेकर रहा. अब तक 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर की दर से वसूला जाने वाला शुल्क बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है. निगम अधिकारियों के अनुसार, यह दर करीब दस वर्षों से नहीं बदली गई थी, जबकि महंगाई में लगातार वृद्धि हुई है. अब नगर निगम के वाहन से निर्माण सामग्री हटवाने पर नई दर लागू होगी.

वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन को लेकर पार्षदों का हंगामा

वहीं कचहरी रोड स्थित वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया. वार्ड पार्षद सुनील यादव समेत कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि दुकान आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई और एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकानें दे दी गईं जबकि कई पात्र लोगों को अब तक लाभ नहीं मिला है. पार्षदों ने यह भी कहा कि दुकान मिलने के बावजूद कई वेंडर फुटपाथ खाली नहीं कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर रोशनी खलखो ने 10 सदस्यीय जांच समिति के गठन की घोषणा की. इस समिति में मेयर, डिप्टी मेयर, निगम के तीन अधिकारी और पांच पार्षद शामिल होंगे. जांच में यदि अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित दुकानों का आवंटन रद्द किया जाएगा.

किराए में प्रस्तावित वृद्धि पर फिलहाल टला