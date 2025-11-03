ETV Bharat / state

यूपी में अब गीले कचरे से बनेगी CNG, प्रयागराज में पहला प्लांट शुरू, 1000 कारों के लिए गैस का हुआ उत्पादन

नैनी में 126 करोड़ रुपये की लागत से तैयार बायो–CNG प्लांट से कॉमर्शियल सप्लाई शुरू, पहले चरण में 20 टन उत्पादन लक्ष्य

प्रयागराज में गीले कचरे से बनेगी सीएनजी.
प्रयागराज में गीले कचरे से बनेगी सीएनजी. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 9:10 PM IST

प्रयागराजः संगम नगरी प्रयागराज देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां गीले कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन शुरू हो गया है. महापौर गणेश केसरवानी ने सोमवार चार टन सीएनजी से लदे सिलेंडर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यानी आज से इस प्लांट में प्रतिदिन 4000 किलो बायो सीएनजी का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है. इस गैस से शहर के करीब 1000 वाहनों में सीएनजी भरी जाएगी.

126 करोड़ से प्लांट तैयारः महापौर गणेश केसरवानी ने बताया कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (PPP) मॉडल पर 126 करोड़ रुपये की लागत से नैनी में तैयार बायो–CNG प्लांट में सीएनजी का कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है. प्रथम चरण में 20 टन सीएनजी प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. अभी केवल 4 टन प्रतिदिन गैस की उत्पादित होगी. जैसे-जैसे गीला कचरा मिलते जाएगा और पूरी क्षमता से प्लांट चलने लगेगा वैसे-वैसे गैस का उत्पादन भी बढ़ता जाएगा.

नैनी में बने सीएनजी प्लांट का शुभारंभ. (Video Credit; ETV Bharat)
100 टन गीला कचरा से बनेगी 4000 किलो गैसः महापौर ने बताया किअभी 100 टन गीले कचरे से रोज करीब 4000 किलो सीएनजी का काॅमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इससे लगभग 1000 कारों में सीएनजी की सप्लाई की जा सकेगी. महापौर ने कहा कि प्रयागराज देश के टॉप 3 शहरों में शामिल हो गया है, जहां बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है. देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला शहर है, जहां प्रतिदिन निकलने वाले 100 टन से अधिक गीले कचरे से बायो सीएनजी तैयार की जा रही है. देश में इंदौर पहले नंबर पर है. सबसे पहले इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई थी. इसीलिए स्वच्छता की रैंकिंग में इंदौर लगातार सिरमौर बना हुआ है. प्रयास है कि प्रयागराज नगर निगम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के साफ और स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचे. इस कड़ी में यह जो कदम है यह देखने में तो छोटा है, लेकिन इसके असर बहुत दूरगामी हैं. हर घर से कचरे का कलेक्शन निजी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है. गीला कचरा भी घरों से अलग-अलग मिलने लगा है.
बायो–CNG प्लांट की खासियत.
बायो–CNG प्लांट की खासियत. (ETV Bharat Gfx)
जिले में सीएनजी की 50% आपूर्ति होगीः महापौर ने बताया कि जिस दिन प्रयागराज में हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग मिलने लगेगा, 126 करोड़ से लगाए गए इस प्लांट को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा. इस प्लांट की क्षमता 350 टन गीले कचरे को प्रतिदिन खपत करने की है. जब पूरी क्षमता से प्लांट को गीला कचरा मिलने लगेगा तो प्रयागराज जनपद के जरूरत की 50% सीएनजी यही से सप्लाई हो जाएगी. प्रयागराज जनपद में सीएनजी की खपत लगभग 40 टन प्रतिदिन है. इस प्लांट के पूरी क्षमता से चलने के बाद 21 टन प्रतिदिन बायो सीएनजी तैयार की जा सकेगी.

600 टन तक गीला कचरा खपतः इस प्लांट को एवर इनवायरो कंपनी के सहयोग से पीपीटी मॉडल पर स्थापित किया गया है. इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि पर्याप्त गीला कूड़ा कचरा ना मिल पाने के कारण प्लांट अभी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहा है. इस प्लांट को अच्छे से चलने के लिए 300 से 600 टन गीला कचरा प्रतिदिन चाहिए. 600 टन सूखे–गीले कचरे से 21.5 मीट्रिक टन बायो सीएनजी का उत्पादन करने की योजना है.

प्लांट का शुभारंभ करते महापौर सहित अन्य अतिथि.
प्लांट का शुभारंभ करते महापौर सहित अन्य अतिथि. (ETV Bharat)
रोज 4000 CNG गाड़ियों का टैंक होगा फुलः प्रयागराज के नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा का कहना है कि यह उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट है, जहां गीले कचरे से बायो सीएनजी उत्पादित हो रही है. लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर हम गीला कचरा अलग करते हैं तो यह कूड़े में नहीं जाएगा, बल्कि उसे बायो सीएनजी उत्पादित होगी. इससे पर्यावरण दुरुस्त होगा और शहर को साफ- सुथरा रखने में भी काफी मदद मिलेगी. अभी केवल 100 टन प्रतिदिन गीला कचरा मिल पा रहा है. जिससे 5 टन बायो सीएनजी का उत्पादन हो पा रहा है. इस गैस से 1000 गाड़ियों का टैंक प्रतिदिन फुल किया जा सकता है. कैसे कचरा सीएनजी में बदलेगा?EVER ENVIRO प्रयागराज आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि प्रयागराज नगर निगम करीब 500 कचरा गाड़ियां चलवा रहा है. इनसे घर-घर जाकर गीला, सूखा कचरा कलेक्ट किया जाता है. बॉयो मेडिकल वेस्ट भी अलग-अलग लिया जाता है. यहां से नगर निगम के सब स्टेशनों पर अलग-अलग डंप कर दिया जाता है. सब स्टेशनों से बड़ी गाड़ियों में गीला कचरा लेकर बॉयो CNG प्लांट पर पहुंचाया जाएगा.

हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि सभी गाड़ियों का कचरा नैनी अरैल घाट पर शिवालय पार्क के पास बने सीएनजी बायो गैस प्लांट के डंपिंग यार्ड में डाल दिया जाएगा. इसके बाद इस गीले कचरे को हॉपर में डालेंगे. हॉपर में डालने के बाद कन्वेयर के माध्यम से ट्रॉमिल में जाएगा. इसके बाद 120 एमएम से छोटा कचरा नीचे गिरकर हैमर मिल की तरफ चला जाएगा और उससे बड़ा कचरा बायो ग्राइंडर में जाएगा, जिसको 3 एमएम का पल्प बनाकर फिर से हैमर मिल में भेजा जाएगा. हैमर मिल द्वारा स्लरी (लुग्दी) बनेगी. उसके बाद स्लरी पंप के माध्यम से फीड टैंक में जाएगा. इसके बाद फीड टैंक से पाइप लाइन के माध्यम से डाइजेस्टर में जाएगा, जहां एनोर्बिक डाइजेशन होगा और 20 से 25 दिन में रॉ बायो गैस तैयार होगी.

रॉ बायोगैस में मीथेन का परसेंट (45 से 50%) कम होता है, जिसको अपग्रेड करने के लिए गैस क्लीनिंग सिस्टम में गैस जाएगी. यहां से गैस को एक बड़े बलून में स्टोर करके प्रोसेस शुरू कर देते हैं. यहां बाकी कॉर्बन डाइ ऑक्साइड (Co2) को मीथेन से अलग किया जाता है. क्लीनिंग के बाद मीथेन का प्रतिशत 90 से 95 प्रतिशत हो जाएगा. इसके बाद गैस कंप्रेस्ड करके CBG/CNG में तैयार हो जाएगी. इसकी सेलिंग इंडियन ऑयल अडानी गैस (IOAG) के माध्यम से शहर में की जाएगी.
200 टन जैविक खाद भी होगी तैयारः हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि बचे अपशिष्ट से 200 टन जैविक खाद भी बनाई जाएगी, जिसे सस्ते दामों में किसानों को दिया जाएगा. इस प्लांट से प्रयागराज नगर निगम को हर महीने पांच लाख रुपए आय होगी. इस तरह देखा जाए तो दो सालों में ही प्लांट की लागत निकल आएगी.

नगर निगम ने दी है 12.49 एकड़ जमीनः पीपीपी माडल से तैयार इस बायो सीएनजी प्लांट के लिए 12.49 एकड़ जमीन नैनी के जहांगीराबाद के पास दी गई है. प्लांट का संचालन एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है. इसके लिए प्रयागराज नगर निगम और कंपनी के बीच 25 साल के लिए अनुबंध हुआ है. इसके बाद कंपनी प्लांट का संचालन नगर निगम को सौंप देगी. इसे तैयार करने में केवल साढ़े छह महीने का समय लगा है. 126 करोड़ रुपए की लागत से इसे पीपीपी मॉडल में तैयार किया गया है.

3500 सीएनजी कारें और 45 हजार घरों में सप्लाई होगी नेचुरल गैसः हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्लांट से हम इतनी बायो गैस का रोज उत्पादन कर पाएंगे, जिससे 3500 कारों में सीएनजी और 45 हजार घरों को पीएनजी की सप्लाई की जा सकेगी. प्लांट केवल गैस का उत्पादन करेगा वितरण का जिम्मा इंडिडयन इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड (IOAGPL) को दिया गया है. हिमांशु ने बताया कि प्रयागराज के बायो गैस प्लांट को देश के कई नगर निगमों के अधिकारी देखने और सीखने आ रहे हैं.

56700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगाः इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर एनबी सिंह के अनुसार पूरी दुनिया इस समय ग्लोबलवार्मिंग से जूझ रही है. पूरे विश्व का यह कंसर्न है कि कार्बन उत्सर्जन कम कैसे कम किया जाए. यह सभी ही साझा चिंता है. इस प्लांट के शुरू होने से 56 हजार 700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हो सकेगा. यह पर्यावरण को साफ रखने और ग्लोबलवार्मिंग को कम करने में यह बहुत बड़ा कदम होगा. इससे आसपास के किसानों और शहरवासियों को बहुत फायदा होगा. पर्यावरण साफ और स्चच्छ होगा.

