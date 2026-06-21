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विश्व योग दिवस 2026: पहले मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ी जंग, अब अनिता अन्य महिलाओं को निशुल्क दे रहीं योग प्रशिक्षण

अनिता सोनी ने बताया कि एक समय ऐसा था जब वे मोटापा, डायबिटीज, सहित अन्य बीमारियों से परेशान थीं. इलाज के लिए उन्होंने जयपुर, अजमेर और दिल्ली तक कई चिकित्सकों से परामर्श लिया और लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ. इसी दौरान एक चिकित्सक ने उन्हें नियमित योग करने की सलाह दी. यहीं से उनकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हुई. योग के नियमित अभ्यास से उनकी शारीरिक समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगीं. साथ ही तनाव, चिंता और मानसिक परेशानियों से भी उन्हें राहत मिली.

कुचामन सिटी: आज पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही है. योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया जा रहा है. इस मौके पर आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो पहले खुद मोटापा, डायबिटीज, गठिया, थायराइड सहित कई बीमारियों से जूझ रही थी, अब वह खुद फिट होकर अन्य महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा बनाने का प्रयास कर रही हैं. इनका नाम है अनिता सोनी. अनिता निशुल्क योग प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को योग सिखाती हैं.

अब अनिता ने अन्य महिलाओं के जीवन में बदलाव के लिए निशुल्क योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं नियमित रूप से योग और जुम्बा का अभ्यास करने पहुंचती हैं. अनिता का कहना है कि योग शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, तनाव कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और अनेक बीमारियों से बचाव में सहायक होता है. उनके केंद्र में प्रशिक्षण ले रही कई महिलाओं का दावा है कि योग ने उनकी जिंदगी बदल दी है.

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बूंदी में खेल संकुल में उमड़ा जनसैलाब: योग दिवस पर रविवार को बूंदी का खेल संकुल योगमय वातावरण से सराबोर नजर आया. जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में 6 हजार से अधिक नागरिकों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, महिलाओं, युवाओं और योग साधकों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश दिया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर रहे.

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योग भारत की अमूल्य धरोहर: योग दिवस आयोजन समन्वयक डॉ सुनील कुशवाह के निर्देशन में 11 प्रशिक्षित योगाचार्यों की टीम ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का सामूहिक अभ्यास कराया. अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है. उन्होंने कहा कि भारत की यह प्राचीन विरासत आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और शांति का मार्ग दिखा रही है. उन्होंने सभी नागरिकों से नियमित योग अपनाकर निरोगी एवं सशक्त समाज निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया. साथ ही उपस्थित जनसमूह को स्वास्थ्य, स्वच्छता और नियमित योगाभ्यास का संकल्प भी दिलाया।

योग क्रिया करते लोग (ETV Bharat Bundi)

योग साधकों और प्रशिक्षकों का किया सम्मान: कार्यक्रम के दौरान योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रशिक्षकों एवं योग साधकों का सम्मान किया गया. सम्मानित होने वालों में डॉ विमला परमार, योग गुरु दीपक गुर्जर, चांदनी वरयानी, भूपेन्द्र योगी, शक्ति तोषनीवाल, शिखर पंचोली, डॉ सरला कुशवाह, पूजा खत्री, महिमा शर्मा, सुधा चौधरी एवं चारु अग्रवाल शामिल रहे. समारोह के अंत में 50 दिवसीय योग काउंटडाउन शिविरों एवं योग जागरूकता गतिविधियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया.