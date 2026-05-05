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जेष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल; लखनऊ का पुराना हनुमान मंदिर, जानिये बेगम आलिया ने क्यों लगवाया था चांद?

नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि मान्यता के मुताबिक, बेगम आलिया को सपना आया, जिसके बाद खुदाई हुई तो हनुमान जी की एक मूर्ति उसमें से निकली. जिसके बाद बेगम आलिया ने अलीगंज में पुराना हनुमान मंदिर की तामीर करवाई और वह दुनिया में अकेला मंदिर है, जिसके कलश के ऊपर चांद और तारा बना हुआ है.

लखनऊ : लखनऊ में ज्येष्ठ मास का पहला 'बड़ा मंगल' पूरे धूमधाम से मनाया गया. राजधानी के हर गली, सड़क, चौराहों पर बड़ी संख्या में भंडारे का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया. यह बड़ा मंगल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और सांझी तहजीब का प्रतीक भी है. इस परंपरा की जड़ें नवाबी दौर से जुड़ी हैं, जिसका संबंध अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला और उनकी बेगम आलिया से बताया जाता है.

पुराना हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)

वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि फिर उन्होंने यह सोचा कि जो श्रद्धालु आएंगे उन लोगों के लिये कुछ खाने पीने का इंतजाम हो. उनके जो बेटे थे नवाब सआदत अली खां वह भी मंगल को पैदा हुए थे, उनको लोग "मंगलू" भी कहते थे. तो उन्होंने सोंचा की जो श्रद्धालु आएंगे उनके कुछ खाने-पीने का इंतजाम हो, तो पानी, दूध, शरबत, पूड़ी, सब्जी का इंतजाम करना शुरू किया और उन्होंने ज्येष्ठ माह में बड़े मंगल की शुरूआत की. इस तरह से लखनऊ में बड़ा मंगल हुआ.





लखनऊ का पुराना हनुमान मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

मंदिर के मुख्य पुजारी पद्मेश ने बताया कि यहां के जो नवाब थे उनकी बेगम थीं बेगम आलिया. उनकी कोई संतान नहीं थी. उन्होंने यहां पर आकर मन्नत मांगी तब उनको संतान की प्राप्ति हुई. जिसके बाद मंदिर के ऊपर लगे चांद को उन्होंने बनवाया. उसी दौर में एक महामारी फैली, उस वक्त राजा लोगों ने मन्नत मांगी कि इस बीमारी से छुटाकार मिलेगा तो मेला करवाएंगे. तब से मेला चलता आ रहा है.

भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)



इतिहासकार रवी भट्ट का कहना है कि नवाबीन-ए-अवध ने कई ऐसी परंपराओं को जन्म दिया जो आज लखनऊ की गंगा-जमुनी तहज़ीब की पहचान है. अंगरखा, दोपली टोपी और अदब जैसे रिवाजों के साथ-साथ धार्मिक सौहार्द को भी बढ़ावा दिया गया. उनका मानना है कि अवध के नवाब शिया विचारधारा से जुड़े थे लेकिन, उन्होंने हिन्दू परंपराओं को हमेशा सम्मान दिया और उन्हें संरक्षित किया.





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