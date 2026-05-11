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शिक्षा विभाग का फैसला विवादों में, एक दिन पहले होगी 'प्रथम परख' परीक्षा, शिक्षकों ने उठाए गंभीर सवाल

प्रथम परख परीक्षा की तिथि अचानक बदल दिए जाने पर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है.

शिक्षा विभाग का फैसला विवादों में
सरकारी विद्यालय में लगती छात्रों की कक्षा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 8:58 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में शिक्षा विभाग के आदेशों पर अब आपत्ति उठने लगी है. शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र को 1 अप्रैल से शुरू करने के चलते पहले बोर्ड और अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं समय से पहले आयोजित कराई गईं, और अब प्रथम परख (फर्स्ट टेस्ट) को भी पूर्व में निर्धारित तिथि से एक दिन पहले कराने के आदेश जारी किए गए हैं. इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है. साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जुलाई में दाखिला लेने वाले छात्र प्रथम परख कैसे दे पाएंगे.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बोर्ड पूरक परीक्षा-2026 के कारण जिन विद्यालयों में 13 से 15 मई तक प्रथम परख प्रस्तावित थी, वहां अब ये परीक्षा 12 और 13 मई को आयोजित कराई जाएगी. आदेश में कहा गया है कि शेष विद्यालयों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा होगी. हालांकि, इस आदेश के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का कहना है कि आदेश स्कूलों की छुट्टी होने के बाद जारी किए गए, ऐसे में छात्रों और अभिभावकों तक सूचना समय पर पहुंच ही नहीं पाएगी. कई बच्चों को ये पता तक नहीं चलेगा कि उनकी परीक्षा 13 मई के बजाय 12 मई को कर दी गई है.

'प्रथम परख' परीक्षा पर विवाद (ETV Bharat Jaipur)

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जुलाई में एडमिशन वाले छात्रों पर सशंय: यदि संशोधन करना ही था तो कम से कम 10 दिन पहले फैसला लिया जाना चाहिए था ताकि स्कूल, शिक्षक और अभिभावक उचित तैयारी कर पाते. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब विभाग को पहले से पूरक परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी थी तो फिर अंतिम समय में परीक्षा तिथि बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी. वहीं, शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सियाग ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग लगातार छात्रों के साथ प्रयोग कर रहा है. उन्होंने कहा कि जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने वाली है, जबकि टेस्ट मई में हो रहे हैं. ऐसे में जो छात्र बाद में स्कूल में दाखिला लेगा, उसके प्रथम परख और उसके अंकों का क्या होगा.

व्यावहारिक निर्णय लेने की मांग: महावीर सियाग ने कहा कि सरकार को पहले से पता था फिर भी एक अव्यवस्थित ढांचा तैयार कर दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे टेस्ट दे पाएंगे कुछ नहीं दे पाएंगे. बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है, ऐसे में न तो शिक्षक व्यवस्थित तरीके से परीक्षा ले पाएंगे. उन्होंने सरकार से शिक्षकों से संवाद कर व्यावहारिक निर्णय लेने की मांग की. दूसरी ओर, शिक्षा विभाग ने इस फैसले का बचाव किया है.

शिक्षा विभाग का फैसला विवादों में,
जयपुर स्थित शिक्षा संकुल, (ETV Bharat Jaipur)

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नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला: अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू होने के बाद मई में ही विद्यार्थियों का पहला मूल्यांकन हो रहा है. उन्होंने इसे ‘रेमार्केबल अचीवमेंट’ बताया. उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी बाद में स्कूल से जुड़ेंगे, उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं देकर छूटा हुआ पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा और आगामी परीक्षाओं के अंकों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जाएगा.

बहरहाल, इस फैसले पर शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं. एक तरफ विभाग इसे शिक्षा व्यवस्था को समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, तो दूसरी ओर शिक्षक संगठन इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला मान रहे हैं.

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