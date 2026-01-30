ETV Bharat / state

Special : उदयपुर में 'आग से खेलने वाले' जांबाज, खेलगांव में गूंजा Fire Fighters का जुनून

राजस्थान के उदयपुर में पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026. फायर रेस्क्यू स्किल्स का शानदार नजारा. देखिए ये खास रिपोर्ट...

Udaipur Field Club and Khelgaon
खेलगांव में गूंजा Fire Fighters का जुनून (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: झीलों के शहर में इन दिनों तस्वीरों की जगह अभ्यास की धूल उड़ रही. हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है, अगर कल सच में आपदा आई तो क्या हम तैयार हैं. ईटीवी भारत के संवाददाता कपिल पारीक से खास बातचीत करते हुए चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने इस आयोजन की पूरी जानकारी दी.

झीलों की नगरी उदयपुर में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026 का यह मौका है, जहां पहली बार भारत में फायर रेस्क्यू स्किल्स को खेल के रूप में पेश किया गया है. चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने बताया कि यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं, बल्कि आपदा में सही फैसले, तेज रफ्तार और टीमवर्क का लाइव अभ्यास है. उन्होंने बताया कि यही मंच भारत को भविष्य में वर्ल्ड फायर फाइटर गेम्स के लिए तैयार करेगा.

उदयपुर पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट... (ETV Bharat Udaipur)

चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने कहा कि यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं, बल्कि आपदा में सही फैसले तेज रफ्तार और टीमवर्क का लाइव अभ्यास है. उन्होंने बताया कि यही मंच भारत को भविष्य में वर्ल्ड फायर फाइटर गेम्स के लिए तैयार करेगा. हर सफल रेस्क्यू पर तालियां नहीं, बल्कि भरोसा बज रहा था कि संकट के वक्त ये लोग हमारे साथ होंगे. 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं.

डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डिफेंस और नेवल डॉकयार्ड की टीमें भी यहां अपने-अपने प्रोफेशनल तरीकों से आपदा से लड़ने की झलक दे रही हैं. देश के अग्निशमन और रेस्क्यू बलों की ताकत, तकनीक और फिटनेस का सबसे बड़ा मंच बन गया है. इस आयोजन में फायर फाइटर्स सिर्फ दौड़ नहीं लगा रहे, बल्कि वे वही अभ्यास कर रहे हैं जो असली आपदा के समय काम आते हैं.

First All India Fire Service Sports
फायर फाइटर गेम्स के लिए तैयार जांबाज (ETV Bharat Udaipur)

इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से फायर रेस्क्यू चैलेंज, होज-रन इवेंट, लैडर क्लाइंबिंग, टनल क्रॉसिंग, डमी रेस्क्यू, वॉटर कैन कैरी और ऑब्स्टेकल रेस जैसे खेल खेले जा रहे हैं. हर इवेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खिलाड़ी की ताकत, संतुलन, फुर्ती और टीमवर्क की एक साथ परीक्षा हो सके.

खिलाड़ी पूरे फायर फाइटिंग गियर में भाग लेते हैं : हेलमेट, बूट, बेल्ट और सेफ्टी किट के साथ कई इवेंट्स में उन्हें 70 से 80 किलो की डमी को घायल व्यक्ति की तरह उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होता है. कहीं सीढ़ियों पर दौड़ते हुए ऊंचाई पार करनी होती है तो कहीं रस्सी और पाइप के सहारे बाधाएं पार करनी पड़ती हैं.

First All India Fire Service Sports
फायर सर्विस स्पोर्ट्स की तैयारी (ETV Bharat Udaipur)

आयोजन के बीच अग्निशमन और रेस्क्यू से जुड़े अगले बड़े पड़ाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. उदयपुर के बाद देश का अगला बड़ा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाओं से जुड़ा आयोजन गुजरात में होने जा रहा है. यह आयोजन साधारण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा World Police & Fire Games 2029. गुजरात पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा.

अहमदाबाद, गांधीनगर और एकतानगर (केवडिया) में होने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के पुलिस, फायर सर्विस और रेस्क्यू फोर्स के करीब 10 हजार से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इसमें फायर-फाइटर चैलेंज, रेस्क्यू रेस, फिटनेस, शूटिंग, मार्शल आर्ट्स और कई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स शामिल होंगे. उदयपुर में चल रहा यह आयोजन उस बड़े सपने की नींव है, जिसमें भारत अपने अग्नि-योद्धाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है.

