Special : उदयपुर में 'आग से खेलने वाले' जांबाज, खेलगांव में गूंजा Fire Fighters का जुनून

उदयपुर: झीलों के शहर में इन दिनों तस्वीरों की जगह अभ्यास की धूल उड़ रही. हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है, अगर कल सच में आपदा आई तो क्या हम तैयार हैं. ईटीवी भारत के संवाददाता कपिल पारीक से खास बातचीत करते हुए चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने इस आयोजन की पूरी जानकारी दी. झीलों की नगरी उदयपुर में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026 का यह मौका है, जहां पहली बार भारत में फायर रेस्क्यू स्किल्स को खेल के रूप में पेश किया गया है. चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने बताया कि यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं, बल्कि आपदा में सही फैसले, तेज रफ्तार और टीमवर्क का लाइव अभ्यास है. उन्होंने बताया कि यही मंच भारत को भविष्य में वर्ल्ड फायर फाइटर गेम्स के लिए तैयार करेगा. उदयपुर पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट... (ETV Bharat Udaipur) चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी ने कहा कि यह प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं, बल्कि आपदा में सही फैसले तेज रफ्तार और टीमवर्क का लाइव अभ्यास है. उन्होंने बताया कि यही मंच भारत को भविष्य में वर्ल्ड फायर फाइटर गेम्स के लिए तैयार करेगा. हर सफल रेस्क्यू पर तालियां नहीं, बल्कि भरोसा बज रहा था कि संकट के वक्त ये लोग हमारे साथ होंगे. 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं. डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डिफेंस और नेवल डॉकयार्ड की टीमें भी यहां अपने-अपने प्रोफेशनल तरीकों से आपदा से लड़ने की झलक दे रही हैं. देश के अग्निशमन और रेस्क्यू बलों की ताकत, तकनीक और फिटनेस का सबसे बड़ा मंच बन गया है. इस आयोजन में फायर फाइटर्स सिर्फ दौड़ नहीं लगा रहे, बल्कि वे वही अभ्यास कर रहे हैं जो असली आपदा के समय काम आते हैं.