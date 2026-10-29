धनबाद में हाईवे के पेट्रोल पंप बनेंगे घायलों के लिए मददगार, फर्स्ट-एड की मिलेगी
धनबाद में राजमार्गों पर मौजूद पेट्रोल पंपों पर प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट-एड) की सुविधा होगी, जो घायलों के लिए मददगार साबित होगी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 9:25 PM IST
धनबाद: सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने और जानलेवा स्थिति से बचाने के लिए धनबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है.
इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था मजबूत की जाएगी. साथ ही, पेट्रोल पंपों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) का प्रशिक्षण देकर आपातकालीन परिस्थितियों में मदद के लिए तैयार किया जाएगा.
मुख्य उद्देश्य शुरुआती उपचार उपलब्ध कराना
उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर गुरुवार को डीएसपी ट्रैफिक रोहित कुमार साव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई. इसमें दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचने से पहले जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.
बैठक में ट्रैफिक पुलिस, जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राजीव सिंह, विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि और पेट्रोल पंप संचालक शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य हाईवे पर दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को शुरुआती उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है.
गोल्डन ऑवर में मदद से बच सकती है जान
बैठक के दौरान डीएसपी ट्रैफिक रोहित कुमार साव ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती समय घायल व्यक्ति के लिए बेहद अहम होता है. इस दौरान सही तरीके से प्राथमिक उपचार मिलने से उसकी जान बचने की संभावना बढ़ सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सहायता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल की जा रही है.
इसके तहत पेट्रोल पंपों पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया. साथ ही, वहां तैनात कर्मचारियों को दुर्घटना के समय घायलों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है.
प्रशिक्षित कर्मी बनेंगे ‘जीवन दूत’
पेट्रोल पंपों पर कार्यरत कर्मचारियों को चिह्नित कर विशेष प्रशिक्षण देने की योजना है. इसके तहत उन्हें प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) की जानकारी दी जाएगी, ताकि आपात स्थिति में वे जरूरतमंदों की मदद कर सकें. प्रशिक्षित कर्मियों को ‘जीवन दूत’ के रूप में तैयार करने का उद्देश्य दुर्घटनास्थल पर एंबुलेंस पहुंचने या घायल को अस्पताल ले जाने तक आवश्यक शुरुआती सहायता उपलब्ध कराना है.
सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
धनबाद पुलिस की इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है. पेट्रोल पंपों पर प्राथमिक उपचार की सुविधा और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता से घायलों को समय रहते मदद मिल सकेगी. इससे उपचार में होने वाली देरी से जुड़े जोखिम को कम करने और बहुमूल्य जीवन बचाने में मदद मिल सकती है.
पुलिस का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के साथ-साथ दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाना है, ताकि आपात स्थिति में हर संभव मदद उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई जा सके.
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