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धनबाद में हाईवे के पेट्रोल पंप बनेंगे घायलों के लिए मददगार, फर्स्ट-एड की मिलेगी

डीएसपी ट्रैफिक रोहित कुमार साव सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक ( Etv Bharat )

धनबाद: सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने और जानलेवा स्थिति से बचाने के लिए धनबाद पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है.

इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था मजबूत की जाएगी. साथ ही, पेट्रोल पंपों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) का प्रशिक्षण देकर आपातकालीन परिस्थितियों में मदद के लिए तैयार किया जाएगा.