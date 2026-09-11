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यूपी में जारी हुआ एग्रीगेटर का पहला लाइसेंस, अब तय समय पर यात्री को नहीं किया पिकअप तो ड्राइवर पर लगेगा ज़ुर्माना

उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया कॉमर्शियल वाहनों का संचालन करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

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समय पर यात्री को नहीं किया पिकअप तो चालक पर लगेगा जुर्माना. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 12:35 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब तक एग्रीगेटर पॉलिसी लागू नहीं थी, तो परिवहन विभाग से लाइसेंस भी लेने की एग्रीगेटर को आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब यूपी में ये पॉलिसी लागू हो गई है और अब दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया कॉमर्शियल वाहनों का संचालन करना है, तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

एग्रीगेटर के लिए परिवहन विभाग में पांच फर्मों ने आवेदन किया, जिनमें से चार के दस्तावेज सही पाए गए. उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एम/एस ग्रीन एस एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पहला लाइसेंस निर्गत किया गया.

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तय समय पर यात्री को नहीं किया पिकअप तो चालक पर लगेगा 100 रुपए जुर्माना. (ईटीवी भारत)

कुल चार कंपनियों को लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे और इन्हीं कंपनियों को कॉमर्शियल वाहन संचालित करने का अधिकार होगा. एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने के बाद चालकों और यात्रियों दोनों का ही फायदा होगा.

सबसे खास बात ये है कि बुकिंग करने पर अगर तय समय में वाहन यात्री के पास नहीं पहुंचता है तो कैंसिलेशन पर अगली ट्रिप में 100 रुपए यात्री के खाते में पहुंचेंगे. इसके अलावा पीक ऑवर में भी कंपनियां तय किराए से 50 प्रतिशत से ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकेंगी.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली लागू कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए upmyfleet.com पर अब तक कुल पांच आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से चार आवेदकों के आवेदन प्रपत्र कंपलीट पाये गये. इन्हें एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने का निर्णय परिवहन विभाग ने लिया है.

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तय समय पर यात्री को नहीं किया पिकअप तो चालक पर लगेगा 100 रुपए जुर्माना. (ईटीवी भारत)

परिवहन मंत्री ने बताया कि एम/एस ग्रीन एसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस निर्गत करने की निर्धारित फीस 5,00,000 रुपए और बैंक गारण्टी 25,00,000 रुपए जमा कर दिए हैं. इस कंपनी को उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर के लिए पहला लाइसेंस निर्गत किया गया है. इससे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर पनपेंगे.

उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी को लागू करने के पीछे उद्देश्य है कि यात्रियों को सुरक्षित, इकोनॉमिक और सुलभ सेवा प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ किसी उत्पाद, कोरियर, पैकेज या पार्सल करने के लिए चालक को विक्रेता, ई-कामर्स इकाई या प्रेषक से जोड़ने के लिए डिज़िटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा प्रदान करना.

उनका कहना है कि वाहन जनित वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विशेष रूप से एनसीआर के क्षेत्र में संचालित वाहनों पर पोर्टल के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. एग्रीगेटर की फ्लीट मे ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था

यात्रियों की सुरक्षा और विशेष रूप से बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था के साथ-साथ प्रत्येक ऑनबोर्डेड ड्राइवर चरित्र सत्यापन और साइकोलॉजिकल परीक्षण के साथ-साथ समय-समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग की व्यवस्था शामिल है.

इसके अलावा यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक एग्रीगेटर की तरफ से जीआरओ (grievance redressal officer) की नियुक्ति की जाएगी. प्रत्येक यात्री के लिए इंश्योरेन्स की व्यवस्था होगी.

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तय समय पर यात्री को नहीं किया पिकअप तो चालक पर लगेगा 100 रुपए जुर्माना. (ईटीवी भारत)

चालक का भी ध्यान, यात्रियों को भी न हो नुकसान

चालकों के वेलफेयर के लिए पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख के टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था एग्रीगेटर को करनी होगी. एग्रीगेटर के मनमाने किराये वृद्धि पर कंट्रोल के लिए डायनेमिक प्राइसिंग के रूप में निर्धारित बेस किराया से अधिकतम 50 प्रतिशत किराया निर्धारित किये जाने की व्यवस्था होगी.

यात्रियों के ट्रिप बुक कराये जाने की स्थिति में निर्धारित समय तक यात्री को पिकअप न करने की स्थिति में चालक पर 100 रुपए की पेनाल्टी की व्यवस्था होगी, जिसका लाभ यात्री को अगले यात्रा में दिये जाने की व्यवस्था की गई है. लाइसेंस की शर्तों और मोटर वाहन अधिनियम के साथ ही नियमावली में दर्ज व्यवस्था का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में पेनाल्टी की भी व्यवस्था है.

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