PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत झालावाड़ में पहली कार्रवाई, नशा तस्कर को निरुद्ध कर जेल भेजा
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गृह विभाग के आदेश के तहत आरोपी तस्कर को निरुद्ध कर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया है.
झालावाड़: पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस अब नशे की तस्करी करने वाले लोगों को बिना एफआईआर किए सीधे निरुद्ध करने की कार्रवाई कर सकेगी. इसी क्रम में पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत बुधवार को पुलिस ने जिले की पहली कार्रवाई की गई. जिसके अंतर्गत लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त तस्कर श्यामलाल उर्फ श्यामा बंजारा निवासी लुहारिया देह को निरुद्ध कर हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भेज दिया गया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाकर धरपकड़ की जा रही है. जिसके तहत पूर्व में एनडीपीएस के सेक्शन 30 के तहत नशा तस्करों द्वारा मादक पदार्थ तस्करी कर अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया गया था. अब जिले में लंबे समय से नशा कारोबार में लिप्त तस्करों की कुंडली खंगाली जा रही है. जिले के सदर थाना क्षेत्र के लुहारिया देह निवासी तस्कर श्यामलाल उर्फ श्यामा बंजारा के खिलाफ इस्तगासा तैयार करके राज्य के गृह विभाग भिजवाया गया. शासन सचिव, गृह विभाग के आदेश के बाद आरोपी तस्कर श्यामलाल बंजारा को निरुद्ध किया गया और हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भेज दिया गया.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि ऐसे नशा माफिया और अपराधी जिनके द्वारा समाज में नशा तथा भय फैलाने का अंदेशा बना रहता है, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा इस तरह की कार्यवाहियां आगे भी जारी रहेगी. पूर्व में भी राजपासा एक्ट के तहत एक हार्डकोर क्रिमिनल सागर कुरैशी को निरुद्ध किया गया था. जिसके बाद अब पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले की यह पहली कार्रवाई कर अपराधियों को एक कड़ा संदेश दिया गया है.
क्या है PIT NDPS Act: यह NDPS कानून का पूरक है, जो 1988 में लागू किया गया था. इसका प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकना है. सामान्यतः इस एक्ट में ऐसे तस्कर जो कि समाज के लिए नासूर बन रहे हैं, उन्हें बिना मुकदमे के निरुद्ध करने का अधिकार देता है. इस एक्ट के तहत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का आदेश जारी कर सकती है. यदि उसे लगता है कि वह भविष्य में NDPS अपराध करेगा. सामान्यतः किसी भी तस्कर को निरुद्ध करने की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक, कुछ मामलों में 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है.