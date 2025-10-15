ETV Bharat / state

PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत झालावाड़ में पहली कार्रवाई, नशा तस्कर को निरुद्ध कर जेल भेजा

आरोपी तस्कर को पकड़ कर ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Jhalawar )