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World Heart Day: हार्टअटैक के शुरुआती 5 मिनट बेहद महत्वपूर्ण, जानिए सीपीआर का सही तरीका

सीपीआर से मरीज की बच सकती जान ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: 29 सिंतबर को दुनिया भर में विश्व हार्ट दिवस मनाया जा रहा है. बीते कुछ सालों में जिस तरह से दिल की समस्याओं ने पैर पसारा है, वहां चिंता का विषय है. खासकर आजकल अकसर यह देखने में आ रहा है कि क्या बच्चा हो युवा हो या बुजुर्ग अचानक खड़े खड़े गिर जा रहे हैं. जबतक लोग समझते हैं कि उनको क्या हुआ वह गोल्डन टाइम चला जाता है जिसमें उसकी शख्स की जान बचाई जा सकती थी. जी हां अगर ऐसी परिस्थिति आस पास देखने को मिले तो एक तकनीक है वह है सीपीआर जिसकी मदद से मरीज की जान बचाई जा सकती है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सीपीआर देकर मरीज के प्राण को लौटाया जा सकता है.

आमतौर पर यह देखा गया है कि हार्ट अटैक के शुरुआती दौर के 5 मिनट अगर पहचान कर मौके पर मौजूद लोग चीन और जापान की तकनीक के आधार पर सीपीआर एक्सपर्ट बन जाए तो निश्चित तौर पर इस खतरे को टाला जा सकता है. आज भी अपने देश में 2% के आसपास लोगों को ही सीपीआर की जानकारी है, एक्सपर्ट के कमी और जानकारी के अभाव के वजह से भी लोगों की जान जा रही है. ऐसे में आज बात करेंगे उस तकनीक की जिसके जरिए किसी की जिंदगी लौटाई जा सकेगी. सीपीआर के बारे में जानकारी देते डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी (Video Credit; ETV Bharat) इस बारे में राजकीय चिकित्सा अधिकारी और सीपीआर एक्सपर्ट डॉ. शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, धूम्रपान, तंबाकू, असंतुलित खानपान और शारीरिक निष्क्रियता हृदय रोगों के प्रमुख जोखिम कारक हैं. इनसे बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है. नमक, अत्यधिक चीनी और अस्वस्थ वसा का सेवन सीमित करना तथा तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना भी हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हृदय रोग के संकेतों को समय रहते पहचानना और आपात स्थिति में सही कदम उठाना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है. सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, असामान्य पसीना, चक्कर या अचानक कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए.



कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर महत्वपूर्ण

शिवशक्ति द्विवेदी ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है और सामान्य रूप से सांस नहीं लेता या असामान्य हांफने जैसी सांस ले सकता है. ऐसी स्थिति में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति अचानक गिर जाए, प्रतिक्रिया न दे और सामान्य सांस न ले रहा हो तो तत्काल आपातकालीन सहायता बुलाकर सीपीआर शुरू करना चाहिए.



सीपीआर में छाती के बीचों-बीच प्रभावी चेस्ट कंप्रेशन देकर रक्त संचार बनाए रखने का प्रयास किया जाता है. वयस्क के अचानक कार्डियक अरेस्ट में हैंड्स ओनली सीपीआर के तहत छाती पर कंप्रेशन देना तत्काल जीवनरक्षक कदम हो सकता है. इसकी गति सामान्यतः 100–120 कंप्रेशन प्रति मिनट रखी जाती है. वहीं AED यानी Automated External Defibrillator एक पोर्टेबल उपकरण है, जो हृदय की विद्युत गतिविधि का विश्लेषण करता है और जरूरत होने पर शॉक देने के लिए निर्देशित करता है. इसके ऑडियो और विजुअल निर्देशों का पालन करते हुए प्रशिक्षित आम नागरिक भी इसका उपयोग कर सकता है. कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर के साथ एईडी का जल्द उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि सीपीआर और एईडी की जानकारी केवल चिकित्सा कर्मियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, पुलिस, सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संस्थानों में इसके प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर आम नागरिकों को आपात स्थिति में सही और समयबद्ध कदम उठाने के लिए तैयार किया जा सकता है. विश्व हृदय दिवस हमें केवल अपने हृदय की देखभाल का ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए तैयार रहने का भी संदेश देता है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें और सीपीआर का ज्ञान लेकर स्वयं भी जीवनरक्षक बनें. प्रत्येक नागरिक को DRSABC की जानकारी प्राप्त कर इसे व्यवहार में लाने का संकल्प लेना चाहिए. डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, सीपीआर केवल चिकित्साकर्मियों तक सीमित कौशल नहीं है. आम नागरिक, शिक्षक, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी और अन्य लोग भी इसका प्रशिक्षण लेकर आपातकालीन स्थिति में जीवनरक्षक सहायता दे सकते हैं.



इन संकेतों को हल्के में न लें



सीने में दबाव या दर्द ज्यादा मेहनत करने पर सांस फूलना अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना