World Heart Day: हार्टअटैक के शुरुआती 5 मिनट बेहद महत्वपूर्ण, जानिए सीपीआर का सही तरीका
डॉक्टरों के मुताबिक, 120 सेकंड की शुरुआती तकनीक है जीवनरक्षक सीपीआर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 1:38 PM IST
वाराणसी: 29 सिंतबर को दुनिया भर में विश्व हार्ट दिवस मनाया जा रहा है. बीते कुछ सालों में जिस तरह से दिल की समस्याओं ने पैर पसारा है, वहां चिंता का विषय है. खासकर आजकल अकसर यह देखने में आ रहा है कि क्या बच्चा हो युवा हो या बुजुर्ग अचानक खड़े खड़े गिर जा रहे हैं. जबतक लोग समझते हैं कि उनको क्या हुआ वह गोल्डन टाइम चला जाता है जिसमें उसकी शख्स की जान बचाई जा सकती थी. जी हां अगर ऐसी परिस्थिति आस पास देखने को मिले तो एक तकनीक है वह है सीपीआर जिसकी मदद से मरीज की जान बचाई जा सकती है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सीपीआर देकर मरीज के प्राण को लौटाया जा सकता है.
आमतौर पर यह देखा गया है कि हार्ट अटैक के शुरुआती दौर के 5 मिनट अगर पहचान कर मौके पर मौजूद लोग चीन और जापान की तकनीक के आधार पर सीपीआर एक्सपर्ट बन जाए तो निश्चित तौर पर इस खतरे को टाला जा सकता है. आज भी अपने देश में 2% के आसपास लोगों को ही सीपीआर की जानकारी है, एक्सपर्ट के कमी और जानकारी के अभाव के वजह से भी लोगों की जान जा रही है. ऐसे में आज बात करेंगे उस तकनीक की जिसके जरिए किसी की जिंदगी लौटाई जा सकेगी.
इस बारे में राजकीय चिकित्सा अधिकारी और सीपीआर एक्सपर्ट डॉ. शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, धूम्रपान, तंबाकू, असंतुलित खानपान और शारीरिक निष्क्रियता हृदय रोगों के प्रमुख जोखिम कारक हैं. इनसे बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है. नमक, अत्यधिक चीनी और अस्वस्थ वसा का सेवन सीमित करना तथा तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना भी हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है.
डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हृदय रोग के संकेतों को समय रहते पहचानना और आपात स्थिति में सही कदम उठाना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है. सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, असामान्य पसीना, चक्कर या अचानक कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए.
कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर महत्वपूर्ण
शिवशक्ति द्विवेदी ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है और सामान्य रूप से सांस नहीं लेता या असामान्य हांफने जैसी सांस ले सकता है. ऐसी स्थिति में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति अचानक गिर जाए, प्रतिक्रिया न दे और सामान्य सांस न ले रहा हो तो तत्काल आपातकालीन सहायता बुलाकर सीपीआर शुरू करना चाहिए.
सीपीआर में छाती के बीचों-बीच प्रभावी चेस्ट कंप्रेशन देकर रक्त संचार बनाए रखने का प्रयास किया जाता है. वयस्क के अचानक कार्डियक अरेस्ट में हैंड्स ओनली सीपीआर के तहत छाती पर कंप्रेशन देना तत्काल जीवनरक्षक कदम हो सकता है. इसकी गति सामान्यतः 100–120 कंप्रेशन प्रति मिनट रखी जाती है.
वहीं AED यानी Automated External Defibrillator एक पोर्टेबल उपकरण है, जो हृदय की विद्युत गतिविधि का विश्लेषण करता है और जरूरत होने पर शॉक देने के लिए निर्देशित करता है. इसके ऑडियो और विजुअल निर्देशों का पालन करते हुए प्रशिक्षित आम नागरिक भी इसका उपयोग कर सकता है. कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर के साथ एईडी का जल्द उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है.
शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि सीपीआर और एईडी की जानकारी केवल चिकित्सा कर्मियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, पुलिस, सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संस्थानों में इसके प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर आम नागरिकों को आपात स्थिति में सही और समयबद्ध कदम उठाने के लिए तैयार किया जा सकता है. विश्व हृदय दिवस हमें केवल अपने हृदय की देखभाल का ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए तैयार रहने का भी संदेश देता है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें और सीपीआर का ज्ञान लेकर स्वयं भी जीवनरक्षक बनें.
प्रत्येक नागरिक को DRSABC की जानकारी प्राप्त कर इसे व्यवहार में लाने का संकल्प लेना चाहिए. डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, सीपीआर केवल चिकित्साकर्मियों तक सीमित कौशल नहीं है. आम नागरिक, शिक्षक, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी और अन्य लोग भी इसका प्रशिक्षण लेकर आपातकालीन स्थिति में जीवनरक्षक सहायता दे सकते हैं.
इन संकेतों को हल्के में न लें
सीने में दबाव या दर्द
ज्यादा मेहनत करने पर सांस फूलना
अचानक बहुत ज्यादा पसीना आना
चक्कर या कमजोरी
दर्द का बांह, कंधे, पीठ, गर्दन या जबड़े तक जाना
दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?
ज्यादा तेल मसालेदार भोजन से परहेज करें
चलना शुरू करें, रोज अपनी क्षमता के अनुसार तेज चाल से पैदल चलें
दाल, चना, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और उचित मात्रा में प्रोटीन को भोजन का हिस्सा बनाएं
बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन, पैकेट वाले स्नैक्स, अतिरिक्त नमक और मीठे पेय कम करें.
सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद दिल और रक्तवाहिनियों के लिए नुकसानदायक.
BP, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन की जांच कराते रहें.
पर्याप्त नींद, नियमित दिनचर्या, तनाव से दूर रहें.
DRSABC भी बेहद महत्वपूर्ण
डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि अचानक कार्डियक अरेस्ट होने पर शुरुआती कुछ मिनट जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक साबित हो सकते हैं. ऐसी आपात स्थिति में घबराने के बजाय सही कदम उठाना और समय पर सीपीआर देना मरीज के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सहायता देने के लिए DRSABC एक सरल और व्यवस्थित तरीका है, जिसके माध्यम से मरीज की सुरक्षा, प्रतिक्रिया, सांस और आवश्यक जीवनरक्षक सहायता सुनिश्चित की जा सकती है.
क्या है DRSABC?
DRSABC प्राथमिक जीवनरक्षक सहायता का एक क्रमबद्ध तरीका है. इसमें छह प्रमुख चरण शामिल हैं:
D – Danger (खतरे की जांच): सबसे पहले घटनास्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करें, आग, बिजली, सड़क दुर्घटना या किसी अन्य खतरे की स्थिति में सावधानी बरतें, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए ही मरीज के पास जाएं.
R – Response (प्रतिक्रिया की जांच): मरीज के कंधे पर हल्के से थपथपाकर पूछें, “क्या आप ठीक हैं?” यदि मरीज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो तत्काल मदद के लिए आवाज लगाएं.
S – Send for Help (मदद बुलाना): तुरंत आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर कॉल करें, किसी व्यक्ति को एंबुलेंस बुलाने और दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध होने पर AED लाने की जिम्मेदारी दें.
A – Airway (वायुमार्ग खोलना): मरीज को पीठ के बल लिटाकर सिर को सावधानीपूर्वक पीछे झुकाएं और ठुड्डी ऊपर उठाएं, ताकि साँस लेने का रास्ता खुल सके.
B – Breathing (साँस की जाँच): अधिकतम 10 सेकंड तक देखें कि मरीज सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं. केवल हाँफना सामान्य सांस नहीं है, यदि मरीज बेहोश है और सामान्य सांस नहीं ले रहा है, तो कार्डियक अरेस्ट की आशंका मानकर तुरंत सीपीआर शुरू करें.
C – CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन): मरीज की छाती के बीचों-बीच दोनों हाथों से दबाव देना शुरू करें, वयस्क में छाती को लगभग 5–6 सेंटीमीटर तक दबाएँ और प्रति मिनट 100–120 बार की गति बनाए रखें. प्रत्येक दबाव के बाद छाती को पूरी तरह वापस ऊपर आने दें.
सीपीआर कब तक जारी रखें?
सीपीआर तब तक जारी रखें, जब तक मरीज सामान्य सांस लेने न लगे.
प्रशिक्षित चिकित्सा दल उसकी जिम्मेदारी न संभाल लें.
घटनास्थल असुरक्षित न हो जाए.
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