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जोधपुर में पुलिस की नई पहल: अब पीड़ित के सामने ही दर्ज होगी FIR, ऐप पर मिलेगा अपडेट

महामंदिर थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण करते पुलिस कमिश्नर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जोधपुर के पुलिस थानों में अब किसी भी पीड़ित को अपनी शिकायत या परिवाद देने के बाद एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब उसके सामने ही एफआईआर दर्ज होगी और उसे सीसीटीएन से जारी होने वाला नंबर दिया जाएगा. इतना ही नहीं वह अपनी एफआईआर 'राज कॉप सिटीजन' मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके देख सकेगा. इसके लिए थाने में ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना और ऑपरेट करना भी बताया जाएगा. यह नई व्यवस्था 16 अप्रैल पुलिस दिवस से लागू होगी. पुलिस दिवस की पूर्व संध्या पर महामंदिर थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण करने पहुंचे जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने बताया कि जनसहभागिता के तहत जल्द 'राज कॉप ऐप' डाउनलोड करने का अभियान चलाया जाएगा. एफआईआर पर एक्शन का पता चलेगा: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राज कॉप सिटीजन मोबाइल एप्लिकेशन में एफआईआर दर्ज करवाने वाला न केवल एफआईआर देख सकेगा, बल्कि उसकी दर्ज शिकायत पर संबंधित जांच अधिकारी ने क्या एक्शन लिया है, उसका अपडेट भी पता चलेगा. उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर में किराएदारों के सत्यापन का भी अभियान चलाया जाएगा. यह सत्यापन राज कॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है. इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा. पढ़ें: शरत कविराज ने संभाला जोधपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार, 17 साल पहले तीन दिन रहे थे एसपी