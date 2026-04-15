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जोधपुर में पुलिस की नई पहल: अब पीड़ित के सामने ही दर्ज होगी FIR, ऐप पर मिलेगा अपडेट

राजकॉप सिटीजन मोबाइल एप्लिकेशन में परिवादी अपनी एफआईआर और उस पर की गई कार्रवाई देख सकेगा.

Jodhpur Police Commissionerate
महामंदिर थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण करते पुलिस कमिश्नर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 8:23 PM IST

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जोधपुर: जोधपुर के पुलिस थानों में अब किसी भी पीड़ित को अपनी शिकायत या परिवाद देने के बाद एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब उसके सामने ही एफआईआर दर्ज होगी और उसे सीसीटीएन से जारी होने वाला नंबर दिया जाएगा. इतना ही नहीं वह अपनी एफआईआर 'राज कॉप सिटीजन' मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके देख सकेगा. इसके लिए थाने में ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना और ऑपरेट करना भी बताया जाएगा. यह नई व्यवस्था 16 अप्रैल पुलिस दिवस से लागू होगी. पुलिस दिवस की पूर्व संध्या पर महामंदिर थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण करने पहुंचे जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने बताया कि जनसहभागिता के तहत जल्द 'राज कॉप ऐप' डाउनलोड करने का अभियान चलाया जाएगा.

एफआईआर पर एक्शन का पता चलेगा: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राज कॉप सिटीजन मोबाइल एप्लिकेशन में एफआईआर दर्ज करवाने वाला न केवल एफआईआर देख सकेगा, बल्कि उसकी दर्ज शिकायत पर संबंधित जांच अधिकारी ने क्या एक्शन लिया है, उसका अपडेट भी पता चलेगा. उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर में किराएदारों के सत्यापन का भी अभियान चलाया जाएगा. यह सत्यापन राज कॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है. इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा.

पढ़ें: शरत कविराज ने संभाला जोधपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार, 17 साल पहले तीन दिन रहे थे एसपी

अभी यह है व्यवस्था: वर्तमान में पुलिस थानों में पीड़ित या परिवादी अपनी शिकायत देते हैं, जिसे प्राप्त कर रख लिया जाता है. थानाधिकारी की मंजूरी के बाद उसे दर्ज किया जाता है, जिसमें काफी समय लगता है. अगले दिन ही पीड़ित पक्ष को एफआईआर की कॉपी मिलती है, लेकिन पुलिस कमिश्नर की नई व्यवस्था से लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उनके सामने ही स्वागत कक्ष में एफआईआर दर्ज होगी. इसके लिए शहर के सभी थानों में स्वागत कक्ष भी अपडेट किए जा रहे हैं.

Jodhpur Police Commissionerate
फरियाद सुनते पुलिस कमिश्नर (ETV Bharat Jodhpur)

कारगर है राजकॉप सिटीजन ऐप: राजस्थान पुलिस का यह ऐप आमजन के लिए काफी कारगर है. इस पर एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर उस पर एक्शन का पता चलता है. साथ ही, महिलाओं को खतरे की स्थिति में इसमें इमरजेंसी हेल्प अलर्ट देने की सुविधा दी गई है, जिससे तत्काल उन तक सहायता पहुंचाई जाती है. इस ऐप पर सामान खोने की गुमशुदगी भी दर्ज कराई जा सकती है. मोबाइल ब्लॉक-अनब्लॉक करने की सुविधा तथा निजी सीसीटीवी को अभय कमांड से जोड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है.

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राजकॉप सिटीजन ऐप. (ETV Bharat Jodhpur)

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