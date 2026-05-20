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जनगणना में बाधा डालने वालों पर होगी FIR, सख्त हुआ उत्तराखंड शासन, जानिये वजह

जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कानूनी दायित्व है कि वह जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी उपलब्ध कराए.

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उत्तराखंड में जनगणना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 2:48 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना-2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य (HLO) में बाधा डालने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड ने सभी चार्ज अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किये हैं. जिसमें साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्मचारियों को जानकारी देने से इनकार करता है सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करता है या कर्मचारियों के साथ असहयोग करता है तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम-1948 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शासन के इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज हो गई है.

दरअसल बीते कुछ दिनों में देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई थीं जहां जनगणना करने पहुंचे कर्मचारियों को लोगों के विरोध और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोले. कुछ जगहों पर कर्मचारियों को घर के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा. सबसे गंभीर मामले उन इलाकों से सामने आए जहां कर्मचारियों के ऊपर पालतू कुत्ते छोड़ दिए गए. कई जगहों पर उन्हें स्ट्रीट डॉग्स ने काट लिया. इनघटनाओं के बाद कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है. अब शासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है.

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उत्तराखंड में जनगणना (ETV Bharat)

जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में मकान सूचीकरण कार्य राष्ट्रीय महत्व का अभियान है. इस अभियान को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना बेहद जरूरी है. लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई लोग सही जानकारी देने से बच रहे हैं. कई घरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं. कुछ मामलो में मकानों पर लिखे गए जनगणना नंबर तक मिटा दिए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल कार्य प्रभावित हो रहा है बल्कि पूरे जनगणना अभियान में अनावश्यक देरी भी हो रही है.

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स्वगणना के सवाल (ETV Bharat)

शासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कानूनी दायित्व है कि वह जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी उपलब्ध कराए. साथ ही सरकारी कार्य में सहयोग करें. आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले लोगों को कानून और उनके दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाए. इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सहयोग नहीं करता है या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा-11 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाये. साथ ही संबंधित पुलिस थानों को भी ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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जनगणना रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)

बता देंं विभाग लगातार ये कह रहा है कि जनगणना केवल आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं की नींव है. जनसंख्या आवास संसाधनों और सामाजिक ढांचे से जुड़े आंकड़ों के आधार पर ही सरकार विभिन्न योजनाओं और बजट का निर्धारण करती है. ऐसे में यदि लोग गलत जानकारी देते हैं या कर्मचारियों के साथ असहयोग करते हैं तो इसका सीधा असर नीति निर्माण और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है. यही कारण है कि अब प्रशासन जनगणना कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या बाधा को गंभीर अपराध मानते हुए सख्ती बरतने की तैयारी है.

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उत्तराखंड में जनगणना (ETV Bharat)

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Last Updated : May 20, 2026 at 2:48 PM IST

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