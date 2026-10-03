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रॉन्ग साइड और रश ड्राइविंग पर कोटा में FIR, एक चूक से पासपोर्ट बनवाने समेत इन कामों में आ सकती है परेशानी

कोटा: रॉन्ग साइड में वाहन चलाने और रश ड्राइविंग के मामले में कोटा पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, उन्हें पासपोर्ट, फायरिंग आर्म्स लाइसेंस, कैरक्टर सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है.

'मामला दर्ज, तो बनेगी क्राइम हिस्ट्री' : कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इस तरह के दो दर्जन मामलों में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं. यह लोग वाहनों को रॉन्ग साइड में चला रहे थे. कोटा शहर पुलिस उप अधीक्षक (ट्रैफिक) शक्ति दायमा का कहना है कि रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने, स्पीड रिस्ट्रिक्शन के बावजूद तेज गति से वाहन चलाने या फिर तेज गति से वाहन चलाते हुए लोगों की जान को खतरे में डालने वाले वाहन चालकों के ​खिलाफ कार्रवाई की गई है. मुकदमा दर्ज होने पर ऐसे लोगों के खिलाफ एक क्राइम हिस्ट्री बन जाती है. इससे पासपोर्ट, फायरिंग आर्म्स लाइसेंस, पुलिस वेरीफिकेशन या जॉब के लिए कैरक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में समस्या आ सकती है.

6 माह की सजा का प्रावधान: डीएसपी दायमा ने बताया कि ऐसे मामले में बीएनएस की धारा 281 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है. यह पूरी तरह से बेलेबल ऑफेंस है. इसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है, लेकिन इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल करती है. जुर्म प्रमाणित होने पर चालक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाता है. आरोपी के दोषी पाए जाने पर उसे सजा भी हो जाती है. कुछ मामलों में लाइसेंस रद्द की कार्रवाई भी होती है. सीनियर एडवोकेट विवेक नंदवाना का कहना है कि आईपीसी में 279 को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 281 हो गई है. इसमें 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना है, या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है.

सड़क पर भी गलत दिशा में वाहन चलाते लोग (ETV Bharat Kota)

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'जरूरी नहीं चोट लगे, जान जोखिम में डालने पर भी कार्रवाई' : सीनियर एडवोकेट विवेक नंदवाना ने बताया कि जांच अधिकारी को साबित करना होता है कि व्यक्ति ने रश ड्राइविंग या फिर लापरवाही की है. जिसमें तेज गति या फिर निर्णय लेने में चूक होना होता है. रॉन्ग साइड जाना भी लापरवाही है और तेज गति से चलाना भी रश ड्राइविंग है. इससे मानव जीवन को खतरा होता है. इसमें यह जरूरी नहीं है कि चोट लगे, तभी कार्रवाई हो, किसी की जान जोखिम में डालने पर भी कार्रवाई हो सकती है. इसमें पीड़ित व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकता है. इस मामले में पुलिस मौके पर जाकर कार्रवाई शुरू करेगी. जिसमें मौका नक्शा बनवाएगी. साथ ही आसपास के लोगों का बयान लेगी और अगर इसमें साबित हो जाता है कि व्यक्ति ने रश ड्राइविंग या फिर लापरवाही बरती है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

गलत दिशा में वाहन चलाते लोग (ETV Bharat Kota)

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'कोर्ट की अनुमति से बन सकते हैं पासपोर्ट और करैक्टर सर्टिफिकेट' : विवेक नंदवाना ने बताया कि न्यायालय में चालान पेश होने पर व्यक्ति पर यह निर्भर होता है कि वह जुर्म स्वीकार कर सकता है. अगर मुकदमा लड़ना चाहता है, तो उस पर चार्ज तय किया जाएगा. इसमें परिवादी और पुलिसकर्मियों के बयान होंगे. यह शांति भंग करने जैसा आरोप नहीं है. कई बार यह निर्णय लेने में गलती या जानबूझकर नहीं किया हुआ अपराध होता है. ऐसे में अगर इसके चलते बंदूक का लाइसेंस, पासपोर्ट और करैक्टर सर्टिफिकेट ज्यादातर नहीं अटकता है, ऐसा होता भी है, तो न्यायालय से अनुमति के बाद यह सर्टिफिकेट बन जाता है. हालांकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ सकता है.