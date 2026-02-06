हादसों पर लगाम की कवायद, यातायात नियम तोड़ने पर एफआईआर, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला पांच करोड़ जुर्माना

हादसों पर लगाम की कवायद, यातायात नियम तोड़ने पर एफआईआर, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला पांच करोड़ जुर्माना
राजधानी जयपुर में साल के पहले महीने में करीब 30 लोगों की सड़क हादसों में मौत.
Published : February 6, 2026 at 2:32 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में जनवरी माह में अलग-अलग सड़क हादसों में करीब 30 लोगों ने जान गंवा दी. ऐसे हादसों पर लगाम के लिए जयपुर पुलिस ने अब सख्ती दिखानी शुरू की. जयपुर की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ न केवल जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है, बल्कि यातायात नियम तोड़कर लोगों की जान खतरे में डालने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है. हादसों पर लगाम के लिए यातायात पुलिस भी अलर्ट है. ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी में कड़ा रुख अपनाते हुए नियम तोड़ने वालों पर 1.85 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया. बीते तीन महीनों की अगर बात करें तो 5.74 करोड़ रुपए के चालान काटे हैं. अब देखना यह है कि जयपुर पुलिस और यातायात पुलिस की यह साझा मुहिम कितना रंग लाती है.
जयपुर पुलिस ने अपनाया कड़ा रुख: बात अगर राजधानी में हुए हादसों की करें तो यहां जनवरी में करीब 30 लोगों ने जान गंवाई. जयपुर में थार गाड़ी से एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कड़ा रुख अपनाया. तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने, नशे में वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी, हादसों के पीछे बड़े कारण माने जा रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने नियमों की पालना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.
मोटर वाहन अधिनियम में लगाया जुर्माना: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियमों की पालना के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए हैं. जयपुर पुलिस ने जनवरी, 2026 में 1 करोड़ 84 लाख 79 हजार रुपए का जुर्माना यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों से वसूल किया. नवंबर, 2025 में 1 करोड़ 85 लाख 63 हजार 400 रुपए और दिसंबर, 2025 में 2 करोड़ 3 लाख 41 हजार 71 रुपए का जुर्माना वसूला है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला है.
हाई रिस्क वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई: उनका कहना है कि जयपुर की सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट दुपहिया चलाने, सीट बेल्ट बिना चौपहिया वाहन और नशे में वाहन चलाने वालों के चालान बना रहे हैं. कैमरा और मोबाइल ऐप के जरिए जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. इससे ट्रैफिक फ्लो में सुधार हो रहा है. उनका कहना है कि नियम तोड़ने वालों के चालान भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं. साथ ही अभियान चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए समझा रहे हैं. हाई रिस्क वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई है. ज्यादा दुर्घटना वाले इलाकों को चिह्नित कर सुधार के कदम उठा रहे हैं.
खुला सनरूफ, खड़े होकर सफर पर सख्ती: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीरता से काम कर रही है. हर थाना इलाके में एक आदर्श रोड चिह्नित की है. जहां ज्यादा से ज्यादा जाप्ता लगा रहे हैं. ऐसी सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं हो, इसलिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है. गाड़ियों की सनरूफ खोलकर चलती गाड़ियों में खड़े होकर सफर करने के कारण कई बार हादसा होने की संभावना रहती है. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं.
बीएनएस की धाराओं में दर्ज हो रहे मुकदमे: उन्होंने बताया कि लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. ऐसे लोगों से न केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूल रहे बल्कि उनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की जाए ताकि लापरवाही बरतने वालों में कड़ा संदेश जाए. गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है. ट्रैफिक पुलिस भी यह अभियान चला रही है और जिला पुलिस भी कार्रवाई कर रही है.
चालक के साथ गाड़ी में बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय: उन्होंने बताया कि मानसरोवर में खरबास चौराहे पर हुए हादसे में गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. ऐसे मामलों में न केवल चालक के खिलाफ बल्कि जितने लोग हादसे के समय गाड़ी में बैठे थे, उनकी संयुक्त जिम्मेदारी मानते हुए उनके खिलाफ भी सामान धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं. आगे भी अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है, जिसमें चालक की लापरवाही या नशे या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की बात सामने आती है तो सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
