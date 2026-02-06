ETV Bharat / state

हादसों पर लगाम की कवायद, यातायात नियम तोड़ने पर एफआईआर, ट्रैफिक पुलिस ने वसूला पांच करोड़ जुर्माना

जयपुर: राजधानी जयपुर में जनवरी माह में अलग-अलग सड़क हादसों में करीब 30 लोगों ने जान गंवा दी. ऐसे हादसों पर लगाम के लिए जयपुर पुलिस ने अब सख्ती दिखानी शुरू की. जयपुर की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ न केवल जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है, बल्कि यातायात नियम तोड़कर लोगों की जान खतरे में डालने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है. हादसों पर लगाम के लिए यातायात पुलिस भी अलर्ट है. ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी में कड़ा रुख अपनाते हुए नियम तोड़ने वालों पर 1.85 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया. बीते तीन महीनों की अगर बात करें तो 5.74 करोड़ रुपए के चालान काटे हैं. अब देखना यह है कि जयपुर पुलिस और यातायात पुलिस की यह साझा मुहिम कितना रंग लाती है.

जयपुर पुलिस ने अपनाया कड़ा रुख: बात अगर राजधानी में हुए हादसों की करें तो यहां जनवरी में करीब 30 लोगों ने जान गंवाई. जयपुर में थार गाड़ी से एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कड़ा रुख अपनाया. तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने, नशे में वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी, हादसों के पीछे बड़े कारण माने जा रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने नियमों की पालना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.

डीसीपी राजर्षि बोले...

मोटर वाहन अधिनियम में लगाया जुर्माना: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियमों की पालना के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए हैं. जयपुर पुलिस ने जनवरी, 2026 में 1 करोड़ 84 लाख 79 हजार रुपए का जुर्माना यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों से वसूल किया. नवंबर, 2025 में 1 करोड़ 85 लाख 63 हजार 400 रुपए और दिसंबर, 2025 में 2 करोड़ 3 लाख 41 हजार 71 रुपए का जुर्माना वसूला है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला है.

हाई रिस्क वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई: उनका कहना है कि जयपुर की सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट दुपहिया चलाने, सीट बेल्ट बिना चौपहिया वाहन और नशे में वाहन चलाने वालों के चालान बना रहे हैं. कैमरा और मोबाइल ऐप के जरिए जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है. इससे ट्रैफिक फ्लो में सुधार हो रहा है. उनका कहना है कि नियम तोड़ने वालों के चालान भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं. साथ ही अभियान चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए समझा रहे हैं. हाई रिस्क वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई है. ज्यादा दुर्घटना वाले इलाकों को चिह्नित कर सुधार के कदम उठा रहे हैं.