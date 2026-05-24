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जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पर FIR की तैयारी, शिक्षकों ने भीषण गर्मी में कार्य स्थगित करने की उठाई मांग

शिक्षक संगठन का दावा है कि लगातार फील्ड ड्यूटी के कारण जनगणना कार्मिकों को लू, तापघात, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Census Building, Jaipur
जनगणना भवन, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: जनगणना-2027 के कार्य को लेकर एक ओर जयपुर नगर निगम ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है. वहीं, दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने भीषण गर्मी और लू के चलते जनगणना कार्य को फिलहाल स्थगित करने की मांग उठाई है.

जयपुर नगर निगम के जगतपुरा और झालाना जोन की ओर से पुलिस को पत्र लिखकर उन प्रगणकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग की है, जिन्होंने प्रशिक्षण लेने के बावजूद जनगणना कार्य में रूचि नहीं दिखाई या फील्ड में उपस्थिति नहीं दी. निगम प्रशासन ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 का हवाला देते संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है.

टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

बताया जा रहा है कि अधिकांश कार्मिक शिक्षक हैं, जिन्हें जनगणना-2027 के लिए प्रगणक नियुक्त किया गया था. जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर के अनुसार कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी वे न तो जोन कार्यालय पहुंचे और न ही एप आधारित जनगणना कार्य में सक्रिय हुए. इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

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मांग के पीछे तर्क: इसी बीच टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के जनगणना आयुक्त और महापंजीयक को पत्र लिखकर जनगणना कार्य को आगे बढ़ाने की मांग की. संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि देशभर में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि राजस्थान के कई जिलों में पारा 47 डिग्री तक जा रहा है. ऐसे में घर-घर जाकर जनगणना करना शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है.

संगठन का दावा है कि जनगणना कार्य में लगे 90 प्रतिशत से अधिक कार्मिक शिक्षक हैं.लगातार फील्ड ड्यूटी के कारण उन्हें लू, तापघात और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि भीषण गर्मी को देखते हुए जनगणना कार्य फिलहाल स्थगित किया जाए या इसके लिए विशेष SOP जारी कर समयावधि बढ़ाई जाए.

फैसले पर नजर: फिलहाल जनगणना-2027 का काम प्रशासनिक सख्ती और भीषण गर्मी के बीच फंसता नजर आ रहा है. एक तरफ सरकार समयबद्ध तरीके से जनगणना पूरी करने के दबाव में है तो दूसरी ओर फील्ड में काम कर रहे शिक्षक और कर्मचारी अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. ऐसे में अब नजर इस पर टिकी है कि केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशासन इस मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं.

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