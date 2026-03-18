ETV Bharat / state

US-इजराइल- ईरान जंग की आग में झुलसा फिरोजाबाद का कांच उद्योग; बंदी की कगार पर 100 कारखाने

एक्सपोर्ट एशोसिएशन के अध्यक्ष और प्रमुख कांच कारोबारी मुकेश बंसल टोनी ने बताया कि गैस सप्लाई कटौती से संकट बढ़ गया है.

फिरोजाबाद का कांच उद्योग, बंदी के कगार पर है.
फिरोजाबाद का कांच उद्योग, बंदी के कगार पर है. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:00 AM IST

|

Updated : March 18, 2026 at 9:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर फिरोजाबाद के चूड़ी और ग्लास इंडस्ट्री पर भी पड़ने लगा है. कतर से आने वाली 30 प्रतिशत गैस की सप्लाई ठप है. भारत सरकार ने भी 20 प्रतिशत सप्लाई की कटौती की है. इससे जिले में करीब 50 प्रतिशत कारखाने बंद हो चुके हैं.

एक्सपोर्ट एशोसिएशन के अध्यक्ष और प्रमुख कांच कारोबारी मुकेश बंसल टोनी ने बताया कि हालांकि गैस की सप्लाई अब कुछ बेहतर हुई है. इससे मंगलवार से कुछ कारखानों फिर से चूडियों की खनक सुनाई देने लगी है.

उन्होंने बताया कि पहले से ही परेशान कारोबारी अब गैस कटौती से ज्यादा चिंतित हैं. मजदूरों की भी चिंता बढ़ गई है. यूपी का फिरोजाबाद देश में ही नहीं दुनियाभर में कांच की सिटी और सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है.

इस शहर का इंडिया की ग्लास कैपिटल भी कहा जाता है. इसकी वजह यह है कि यहां देश का सबसे बड़ा कांच कारोबार होता है. कारोबारियों के अनुसार यहां 200 से अधिक कारखाने नेचुरल गैस से चलते है.

फिरोजाबाद का कांच उद्योग. (Video Credit: ETV Bharat)

100 करोड़ का सालाना कारोबार: यह इलाका ताज संरक्षित इलाके में आता है, जिसकी वजह से यहां कोई भी कारखाना कोयले से नहीं चलाया जा सकता. सभी इकाइयां गैस से ही चलती हैं. यहां की चूडियों की सप्लाई देश के विभिन्न हिस्सों में होती है.

यहां की चूडियों का सालाना कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपए का है. वहीं, ग्लास से निर्मित अन्य एक्सपोर्ट आईटम का सालाना कारोबार भी लगभग 500 करोड़ रुपए का है. यहां का ग्लास आइटम देश के कई हिस्सों में आयातित होता है.

गैस कटौती से बढ़ा संकट: एक्सपोर्ट एशोसिएशन के अध्यक्ष और प्रमुख कांच कारोबारी मुकेश बंसल टोनी के मुताबिक, इस शहर में ज्यादातर इकाइयां गैस से ही संचालित होती हैं. उन्होंने बताया कि वैसे भी ग्लास के आइटम्स की जगह प्लास्टिक के सामान मार्केट में आने के कारण कांच उधोग की हालत वैसे ही खस्ता है. ऊपर से यह गैस की कटौती होने के कारण उद्योगों को बड़ा झटका लगा है.

फिरोजाबाद कांच उद्योग पर जंग का असर.
फिरोजाबाद कांच उद्योग पर जंग का असर. (Photo Credit: ETV Bharat)

कतर की गैस सप्लाई ठप: उन्होंने बताया कि यहां के कारखानों में लगभग 14 लाख घनमीटर गैस यूज होती है. इसमें से 3 लाख घनमीटर गैस कतर से आयातित होती है, जिसे RLNG कहते हैं. जबकि 11 लाख घनमीटर गैस इंडिया में ही तैयार होती है. इसे APM गैस कहते हैं.

जंग की वजह से कतर की गैस की सप्लाई तो पूरी तरह बंद हो चुकी है. APM गैस की सप्लाई कोटे में 20 फीसदी कटौती की गई है. इस अनिश्चितता की स्थिति में शहर के लगभग 100 कारखाने पूरी तरह बंद हो चुके हैं. कुछ कारखाने शुरू भी हुए हैं, लेकिन गैस के रेट आदि को लेकर भी डर सता रहा है.

मजदूरों के सामने भी रोजगार का संकट.
मजदूरों के सामने भी रोजगार का संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

4 लाख मजदूरों को रोजगार: फिरोजाबाद शहर के कारखानों से लगभग 4 लाख मजदूरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है. कारखानों में काम करने वाले कामगारों के अलावा घर पर भी महिलाएं 400 रुपए रोज कमा लेतीं है. ऐसे में इन मजदूरों के सामने भी संकट पैदा हो गया है.

यह भी पढ़ें: गंगा-यमुना की तराई वाला अभेद्य किला; सुरंगों में छिपे सूरमाओं के रहस्य, जानें किसने बनाया इसे 'फ्रेंच फोर्ट'

Last Updated : March 18, 2026 at 9:02 AM IST

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR CRISIS IN UP
FIROZABADS GLASS INDUSTRY EFFECTED
FIROZABAD FACTORIES TO BE CLOSED
MIDDLE EAST WAR IMPACT FIROZABAD
FIROZABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.