'सामाजिक मिलन केंद्र' बनेगी फिरोजाबाद की गौशाला; बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, DM ने किया दौरा

बैडमिंटन कोर्ट होगा तैयार, डीएम ने किया दौरा. ( Photo Credit: Suchna Vibhag Firozabad )

फिरोजाबाद: जिले के हाथवंत ब्लॉक में सांती गौशाला को 'सामाजिक मिलन केंद्र' के तौर पर विकसित किया जाएगा. प्रदेश सरकार यहां बैडमिंटन कोर्ट स्थापित करेगी. गौशाला से महिलाओं को जोड़कर रोजगार दिया जाएगा. फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन ने मंगलवार को गौशाला का निरीक्षण किया.

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि उन्होंने सांती गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. गौवंश संरक्षण के साथ परिसर को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए नई कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी को बताया गया कि इस गौशाला में कुल 154 गौवंश संरक्षित हैं. परिसर में गौवंश को रहने के लिए 5 शेड निर्मित किए गए हैं. गौशाला के सुचारू संचालन के लिए तीन केयर टेकर तैनात है. जिलाधिकारी ने गौवंशों की सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की भी हिदायत दी.

मॉडल गौशाला बनेगा: जिलाधिकारी ने बताया कि इस गौशाला को सिर्फ पशु आश्रय स्थल तक न सीमित न रखकर इसे सामाजिक मिलन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

क्या-क्या विकसित होगा