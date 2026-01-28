'सामाजिक मिलन केंद्र' बनेगी फिरोजाबाद की गौशाला; बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, DM ने किया दौरा
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि सांती गौशाला में सामाजिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि यह मॉडल बन सके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 8:27 AM IST
फिरोजाबाद: जिले के हाथवंत ब्लॉक में सांती गौशाला को 'सामाजिक मिलन केंद्र' के तौर पर विकसित किया जाएगा. प्रदेश सरकार यहां बैडमिंटन कोर्ट स्थापित करेगी. गौशाला से महिलाओं को जोड़कर रोजगार दिया जाएगा. फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन ने मंगलवार को गौशाला का निरीक्षण किया.
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि उन्होंने सांती गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. गौवंश संरक्षण के साथ परिसर को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए नई कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी को बताया गया कि इस गौशाला में कुल 154 गौवंश संरक्षित हैं. परिसर में गौवंश को रहने के लिए 5 शेड निर्मित किए गए हैं. गौशाला के सुचारू संचालन के लिए तीन केयर टेकर तैनात है. जिलाधिकारी ने गौवंशों की सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की भी हिदायत दी.
मॉडल गौशाला बनेगा: जिलाधिकारी ने बताया कि इस गौशाला को सिर्फ पशु आश्रय स्थल तक न सीमित न रखकर इसे सामाजिक मिलन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
क्या-क्या विकसित होगा
- गौशाला परिसर के अंदर आवागमन सुगम बनाने के लिए इंटरलाकिंग का काम होगा.
- परिसर में स्थित मंडप की रंगाई पुताई कर उसे आकर्षक रूप दिया जाएगा.
- युवाओं और स्थानीय निवासियों को गौशाला से जोड़ेने के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण होगा.
- स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए गौशाला परिसर में चाय की दुकान खोली जाएगी.
- इससे आगंतुको को सुविधा मिलेगी और महिलाओं की आय में वृद्धि होगी.
आम जनता से जोड़ने का प्रयास: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यहां सामाजिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आमजनमानस का जुड़ाव गौवंशों से बढ़े और गौशाला को जीवंत सामाजिक स्वरूप प्राप्त हो सके.
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह काम समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए. ताकि गौशाला जिले के लिए आदर्श मॉडल के रूप में उभर सके. इस दौरान परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे.
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्वजीत सिंह ने बताया कि सांती गांव की इस गौशाला में 350 पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था है. उन्होंने यह भी बताया कि इस समय जिले में 68 गौआश्रय स्थल संचालित हैं. इनमें 12 हजार 500 निराश्रित गौवंश संरक्षित है.
