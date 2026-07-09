ETV Bharat / state

सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक; बोला- डॉक्टर साहब इसी सर्प ने मुझे काट लिया

अस्पताल में सांप को देखने वालों की भीड़ लग गई. डाक्टरों की सलाह के बाद सांप को ग्रामीणों ने जंगल में छोड़ दिया है.

सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक.
सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जिला अस्पताल के डॉक्टर उस वक्त हैरान हो गए, जब एक युवक उनके पास डिब्बे में बंद सांप लेकर पहुंच गया. सर्प दंश के शिकार युवक ने डॉक्टर से कहा कि इसी सर्प ने मुझे काटा है, इसे देखकर ही मेरा इलाज कीजिए. फिलहाल, युवक हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी स्थिति अब सामान्य है.

यह मामला बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव शंकरपुर घाट की है. यहां के निवासी राम निवास (35) ने बताया कि हमारी परचून की दुकान है. राम निवास ने बताया कि उसने बुधवार को दुकान पर जाने के लिए अलमारी में रखे अपने कपड़े जैसे ही हाथ मे लिए वैसे ही कपड़ों के बीच छिपे सर्प ने हाथ मे डस लिया.

सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक. (Video Credit: ETV Bharat)

कपड़ों में छिपे सर्प को देखकर राम निवास की चीख निकल गई. इधर चीखपुकार सुनकर परिजन और अन्य ग्रामीण इकट्ठे हो गए, जिन्होंने सर्प को पकड़कर प्लास्टिक के एक डिब्बे में बंद कर लिया. इसके बाद राम निवास को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे.

डिब्बे में बंद सर्प को लेकर भी ग्रामीण जिला अस्पताल आए. इधर अस्पताल में सांप को देखने वालों की भीड़ लग गई. बाद में डाक्टरों की सलाह के बाद सांप को ग्रामीणों ने जंगल में छोड़ दिया है.

अस्पताल में राम निवास का उपचार शुरू किया गया है. डॉक्टरों मुताबिक मरीज की हालत खतरे से बाहर है. डॉक्टर की मानें तो सांप की प्रजाति पता चलने से इलाज में सहूलियत हो जाती है.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय का मंदिर छोड़ने से इनकार, कारसेवकपुरम तक पहुंची SIT जांच की आंच

TAGGED:

FIROZABAD SNAKE BITE NEWS VIDEO
FIROZABAD YOUTH SNAKE BITE UPDATES
YOUTH CAME HOSPITAL WITH SNAKE
FIROZABAD SNAKE BITE YOUTH VIDEO
FIROZABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.