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सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक; बोला- डॉक्टर साहब इसी सर्प ने मुझे काट लिया

सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक. ( Photo Credit: ETV Bharat )