युवती के अपहरणकर्ता की संदिग्ध हालात में मौत, रेलवे लाइन के किनारे मिला शव

फिरोजाबाद : लाइन पार थाना क्षेत्र के आजादनगर में रविवार सुबह युवती के अपहरणकर्ता की युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव चंदवार गेट पुल के पास रेलवे लाइन किनारे पड़ा मिला. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हालात को देखते हुए परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जता रहे हैं. हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की बात कह रही है.







थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार का कहना है कि रविवार सुबह चंदवार गेट पुल के पास रेलवे लाइन किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ था. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक की पहचान अनु पुत्र रामनरेश (23) निवासी आज़ाद नगर के रूप में की थी. प्राथमिक जांच में पता चला है कि युवक का प्रेम प्रसंग मोहल्ले की किसी युवती से था. इससे दोनों परिवार में अनबन हुई थी. हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था. इसके बाद दोनों फरार हो गए थे. इस पर युवती पक्ष के लोगों ने युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.

थानाध्यक्ष रमित कुमार के मुताबिक युवक के परिजनों ने युवती के परिवारवालों पर हत्या कर शव फेंकने का संदेह जताया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है. दोनों पक्षों के परिजनों से पूछताछ की गई है.