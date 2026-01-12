ETV Bharat / state

युवा उद्यमी योजना; देवी-देवताओं की पोशाकों से निखरा पूजा का कॅरियर, आप भी बन सकतें हैं जाॅब क्रिएटर

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत लोन लेकर फिरोजाबाद की पूजा अग्रवाल समेत कई युवाओं और महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है.

युवा उद्यमी पूजा अग्रवाल.
युवा उद्यमी पूजा अग्रवाल. (Photo Credit: Information Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 9:52 AM IST

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के सपने को साकार कर रही है. योजना के तहत लोन लेकर युवा व महिलाएं 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बन रही हैं. इसी कड़ी में फिरोजाबाद रामकृष्ण नगर की रहने वाली पूजा अग्रवाल स्वरोजगार की मिसाल बनकर उभरी हैं. पूजा ने देवी-देवताओं की पोशाकें बनाकर अपना स्वरोजगार स्थापित किया है. इस व्यवसाय से पूजा हर माह 12 से 15 हजार रुपये की आमदनी कर रही हैं.

पूजा अग्रवाल द्वारा बनाई गईं पोशाक.
पूजा अग्रवाल द्वारा बनाई गईं पोशाक. (Photo Credit: Information Department)



सूचना विभाग की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक रामकृष्ण नगर गली नंबर-1 की रहने वाली पूजा अग्रवाल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अगस्त 2025 में 5 लाख रुपये का ऋण लिया था. इस वित्तीय सहायता से पूजा ने मां कैला देवी पोशाक केंद्र की शुरुआत की. पूजा ने लड्डू गोपाल और विभिन्न देवी-देवताओं की पोशाकें बनानी शुरू कीं. पूजा की बनाई गई पोशाकों की मांग स्थानीय बाजारों में बढ़ी. इसके बाद अब ये पोशाकें फिरोजाबाद के अलावा आगरा, शिकोहाबाद, करौली (राजस्थान) तक के बाजारों और प्रसिद्ध मंदिरों में भेजी जा रही हैं. पूजा अब सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं.

पूजा का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 5 लाख का लोन लेकर इस छोटे से व्यवसाय की नींव रखी थी. शुरूआत में थोड़ी मेहनत के बाद अब हमारे यहां बनीं पोशाकों की मांग लगातार बढ़ रही है. इससे घर बैठे आमदनी का आसान जरिया बन गया है. उद्योग उपायुक्त संध्या का कहना है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है. पूजा के अलावा कई महिलाओं और युवा इस योजना से लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने हैं.

