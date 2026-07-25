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फिरोजाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, प्राथमिक जांच में सामने आई ऐसी बात

मक्खनपुर थाना क्षेत्र की घटना. मकान में बाहर से ताला बंद था और महिला के पैर जमीन पर थे.

फिरोजाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
फिरोजाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 8:11 AM IST

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फिरोजाबाद : मक्खनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. महिला का शव बंद मकान के अंदर फंदे पर लटका मिला. बेटे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने ताला तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्राथमिक जांच में महिला की हत्या की आशंका जतायी जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है.

घटना की जानकारी देते सीओ सदर शेखर सेंगर. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र के कस्बे के स्टेशन रोड की है. बताया गया कि सरोज देवी (50) पत्नी स्वर्गीय राम वकील यहां अकेले रहती थीं. राम वकील की 8-10 साल पहले गाजियाबाद में मौत हो गई थी. रामवकील पेशे से फार्मासिस्ट थे. सीओ सदर शेखर सेंगर के मुताबिक सरोज देवी अकेली ही रहती थीं. उनका बेटा अभय उर्फ सिद्धार्थ भी फार्मासिस्ट है और बाहर रहता है. अभय ने शुक्रवार को पुलिस को सूचना दी कि उनकी मां का फोन नहीं उठ रहा है और घर में बाहर से ताला लगा है.

फिरोजाबाद में महिला की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोग.
फिरोजाबाद में महिला की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)
अभय की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मकान में बाहर से ताला लगा था. ताला तोड़कर देखा गया तो सरोज देवी का शव फंदे पर लटका था. जबकि उनके पैर जमीन पर थे. पुलिस की एक्सपर्ट टीम ने मौके से फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए और पंचायतनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. साथ ही फॉरेंसिक साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए हैं.

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