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फिरोजाबाद में पत्नी और उसके बॉय फ्रेंड पर दागी गोलियां, दोनों की हालत गंभीर

फिरोजाबाद में गोलीबारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : पत्नी को प्रेमी के साथ देख युवक ने भरी बाजार में दोनों पर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान दोनों को गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को स्थानीय मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया है. जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.