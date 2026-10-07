फिरोजाबाद में पत्नी और उसके बॉय फ्रेंड पर दागी गोलियां, दोनों की हालत गंभीर
उत्तर कोतवाली क्षेत्र में कोटला चुंगी पर मंगलवार देर रात हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:50 AM IST
फिरोजाबाद : पत्नी को प्रेमी के साथ देख युवक ने भरी बाजार में दोनों पर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान दोनों को गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को स्थानीय मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया है. जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
वारदात उत्तर कोतवाली क्षेत्र में कोटला चुंगी पर मंगलवार देर रात हुई. एसएसपी आदित्य लांग्हे के मुताबिक वारदात को अंजाम पत्नी के प्रेम प्रसंग से नाराज पति ने दिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बताया गया कि कोतवाली उत्तर इलाके के द्वारिकापुरी निवासी जितेंद्र का गुंजन कालोनी निवासी ऋषभ की पत्नी से प्रेम प्रसंग है. मंगलवार रात ऋषभ ने दोनों को बाजार में एक साथ देख लिया. इससे नाराज ऋषभ ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से दोनों पर फायरिंग कर दी. फायरिंग होते ही बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई. हालांकि भीड़ ने फायरिंग करने वाले आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.
एसएसपी के अनुसार पुलिस टीम ने सबसे पहले घायल महिला व युवक जितेंद्र को उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में भिजवाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगरा रेफर किया गया है. पुलिस टीम ने घटनास्थल से मिली रिवॉल्वर जब्त कर ली है. साथ ही लोगों की मदद से आरोपी ऋषभ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
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