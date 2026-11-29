साल 2000 से ही फिरोजाबाद में पानी का संकट पैदा हो गया था. लेकिन धीरे-धीरे यह संकट और ज्यादा गहराने लगा. लगातार जल स्तर गिरने से अधिकांश हैंडपम्प सूख चुके थे. इसके बाद किसी बड़ी परियोजना के जरिये शहर की प्यास बुझाने की जरूरत महसूस होने लगी. जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किये. 2013 में सपा शासन के दौरान सीएम अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास किया. साल 2020 में 432 करोड़ की इस योजना का योगी सरकार ने शुभारंभ किया.

नहर में पानी का पर्याप्त स्तर बना रहना बेहद जरूरी है. सामान्य तौर पर करीब तीन फीट जलस्तर आवश्यक बताया जाता है. जलस्तर 2.5 फीट से नीचे पहुंचने पर इंटेक प्लांट की व्यवस्था प्रभावित होने लगती है, जबकि करीब 1.5 फीट जलस्तर पर पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो सकती है. यही वजह है कि नहर में सिल्ट, खरपतवार और दूसरी रुकावटों को हटाना जरूरी होता है.

सामान्य सप्लाई के लिए 3 फीट जलस्तर जरूरी (Photo Credit; ETV Bharat)

जेडा झाल परियोजना के तहत फिरोजाबाद शहर तक गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था कई चरणों में पूरी होती है. इस पूरी व्यवस्था का शुरुआती बिंदु झाल गोपालपुर है. यहां लोअर गंगा कैनाल से पानी लिया जाता है. नरौरा बैराज से छोड़ा गया गंगाजल नहरों के जरिये इस क्षेत्र तक पहुंचता है. झाल गोपालपुर से नंदपुर तक करीब 25 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है. इसी नहर के जरिए पानी नंदपुर स्थित इंटेक प्लांट तक पहुंचता है.

गंगाजल पानी सप्लाई में नंदपुर स्थित इंटेक प्लांट की अहम भूमिका रहती है. इसके लिए यहां करीब 21 मीटर गहरी कृत्रिम झील बनाई गई है. इस झील में पानी का भंडारण किया जाता है, ताकि नहर में पानी कम होने या सफाई के लिए नहर बंद किए जाने की स्थिति में शहर की जलापूर्ति पूरी तरह ठप न हो. जब नहर में पानी का प्रवाह बंद होता है, तब इसी झील से शहर की प्यास बुझाई जाती है. हालांकि, झील में उपलब्ध पानी की मात्रा सीमित होने के कारण लंबे समय तक सामान्य आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसी वजह से नहर बंद होने की स्थिति में शहर में जलापूर्ति की अवधि और शिफ्ट कम करनी पड़ती है.

नंदपुर से आने वाले पानी को सीधे घरों में नहीं भेजा जाता. इस पानी को शुद्ध करने के लिए सैलई में 120 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) स्थापित किया गया है. यहां से साफ किया पानी शहर में स्थापित पेयजल टंकियों तक पहुंचाया जाता है. इन टंकियों के जरिये पाइपलाइन नेटवर्क द्वारा घरों में जलापूर्ति की जाती है. परियोजना की कुल शोधन क्षमता 120 एमएलडी है, जबकि वर्तमान में प्रतिदिन करीब 90 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है.

बीस साल में परियोजना पूरा (Photo Credit; ETV Bharat)

सिल्ट और खरपतवार सप्लाई में बाधक

सैकड़ों करोड़ खर्च कर 25 किमी लंबी नहर बनाई गई लेकिन इस परियोजना के सामने कई चुनौतियां हैं. हर साल नहर में सिल्ट और खरपतवार पानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं. जिसके चलते साल में एक बार पानी रोककर नहर की पूरी तरह से सफाई करानी पड़ती है. इस साल भी 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक 15 दिन का क्लोजर लिया गया है.

अभी भी 20 फीसदी शहर टैंकर भरोसे (Photo Credit; ETV Bharat)

पानी की करें बचत

दो हफ्ते के दौरान सिर्फ केवल सुबह की शिफ्ट में पानी की आपूर्ति की जा रही है. शाम की सप्लाई बंद कर दी गई है. नहर बंद रहने के दौरान नंदपुर कृत्रिम झील में जमा पानी से सप्लाई की जा रही है. अधिकारी रोजाना सफाई की निगरानी कर रहे हैं. ताकि तय समय पर पानी की आपूर्ति बहाल हो सके. नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने बताया कि लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए. चार दिसम्बर के बाद हम लोग फिर से दोनों वक्त पानी दे पाएंगे.

सिल्ट बना रहा बाधक (Photo Credit; ETV Bharat)

कई मोहल्लों में पानी की किल्लत

आर्य नगर निवासी महिला मधू का कहना है कि उनके यहां दो दिन से पानी नहीं आ रहा है. पहले एक वक्त पानी आता था उससे गुजारा हो जाता था लेकिन दो दिन से पूरी गली संख्या 9 में पानी की सप्लाई बाधित है.

वार्ड संख्या छह की पार्षद ऊषा शंखवार का कहना है कि जेडाझाल नहर की सफाई से नियमित पेयजल आपूर्ति प्रभावित है. हम लोग सबमर्सिबल और टैंकरों से सप्लाई कराते है. हमारे वार्ड में मुख्य समस्या यह है कि पानी की टंकी का प्रस्ताव विचाराधीन है लेकिन काम शुरू नहीं कराया जा रहा है.

नहर से भरोसे जलापूर्ति (Photo Credit; ETV Bharat)

20 फीसदी इलाकों में नहीं पहुंचा पाइपलाइन

शहर में लगातार नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं. आबादी का भी विस्तार हो रहा है लेकिन वहां तक पेयजल की पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है. इसके चलते लोगों को हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप और अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. शहर के दतौजी खुर्द, नगला भाऊ, लक्ष्मी नगर, संगम नगर, रहना, मोतीनगर, गुरुदेव नगर और रामनगर-संत नगर समेत कई इलाके हैं जहां पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है.

इन मोहल्लों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम ने 15वें वित्त आयोग की धनराशि से करीब 15 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद इन क्षेत्रों के लोगों को भी सुबह-शाम घर में पीने का पानी मिल सकेगा.

गंगाजल से खेतों की सिंचाई भी होती (Photo Credit; ETV Bharat)

गंगाजल से खेतों में होती सिंचाई

बताया जाता है कि जसराना तहसील के जेडा गांव से हाथवन्त के नन्दपुर गांव तक बनी इस नहर में कुल 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है. इसमें से 50 क्यूसेक पानी सैलई स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए फिरोजाबाद शहर की पेयजल आपूर्ति की जाती है. वहीं, शेष 150 क्यूसेक पानी से 76 पक्के माइनरों के जरिए लगभग 100 से 200 गांवों की कृषि भूमि की सिंचाई हो रही है, जिससे कृषि उत्पादन और पशुपालन में वृद्धि हुई है.

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