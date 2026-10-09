ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में कुदरत का कहर: आंधी और ओलावृष्टि से गिरी दीवार, 8 साल की बच्ची समेत 2 की मौत

तेज आंधी में ढही दीवार, मलबे में दबे 5 ग्रामीण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में शुक्रवार शाम अचानक मौसम ने मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी चलने लगी. देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और जमकर ओले गिरने लगे.

आंधी और ओलावृष्टि से बचने के लिए खेतों में काम कर रहे लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागे. इसी दौरान जसराना थाना क्षेत्र के चनारी गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया.

मासूम बच्ची समेत दो की मौत, 3 घायल हायर सेंटर रेफर. (Photo Credit: ETV Bharat) आटा चक्की की दीवार गिरने से दबे ग्रामीण: चनारी गांव में ओलावृष्टि से बचने के लिए कुछ ग्रामीण खेत में ही बनी एक आटा चक्की और स्पेलर की दीवार के सहारे खड़े हो गए. लेकिन दीवार आंधी के तेज बहाव को सह नहीं सकी और अचानक गिर पड़ी. दीवार गिरते ही वहां खड़े लोग उसके मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी और खुद भी राहत कार्य में जुट गए. ओलावृष्टि से बचने आटा चक्की की दीवार के पास खड़े थे लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)