फिरोजाबाद में कुदरत का कहर: आंधी और ओलावृष्टि से गिरी दीवार, 8 साल की बच्ची समेत 2 की मौत
आंधी और ओलावृष्टि से जसराना के चनारी गांव में दीवार गिर गई. हादसे में 8 साल की मासूम समेत दो की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:42 PM IST
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में शुक्रवार शाम अचानक मौसम ने मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी चलने लगी. देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और जमकर ओले गिरने लगे.
आंधी और ओलावृष्टि से बचने के लिए खेतों में काम कर रहे लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागे. इसी दौरान जसराना थाना क्षेत्र के चनारी गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया.
आटा चक्की की दीवार गिरने से दबे ग्रामीण: चनारी गांव में ओलावृष्टि से बचने के लिए कुछ ग्रामीण खेत में ही बनी एक आटा चक्की और स्पेलर की दीवार के सहारे खड़े हो गए. लेकिन दीवार आंधी के तेज बहाव को सह नहीं सकी और अचानक गिर पड़ी. दीवार गिरते ही वहां खड़े लोग उसके मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी और खुद भी राहत कार्य में जुट गए.
8 साल की बच्ची और 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत: सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. सभी को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी जसराना भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 8 साल की कनिष्का और 45 साल के गिरीश बाबू को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में लोकेंद्र, राधा और छोटू नाम के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
प्रशासन ने पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा: खबर मिलते ही तहसील के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुखी परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इंस्पेक्टर जसराना भगवंत सिंह गुर्जर ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और राहत सहायता को लेकर तहसील प्रशासन आगे का कदम उठा रहा है.
यह भी पढ़ें- यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता दोगुना, 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी