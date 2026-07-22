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फिरोजाबाद में हादसा: बारिश के कारण जर्जर दीवार गिरने से महिला और उसके नाती की मौत

फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र में बारिश के चलते जर्जर दीवार गिरने से एक महिला और उसके 2 वर्षीय नाती की मौत हो गई.

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फिरोजाबाद में बारिश का कहर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:48 PM IST

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फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जनपद में बरसात के दौरान एक जर्जर दीवार गिरने से महिला और नाती की मौत हो गई. इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है.

वहीं जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया है.

जानकारी देते कालीचरण. (Video Credit: ETV Bharat)

मलबे में दबने से मची अफरा-तफरी: यह हादसा जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला मधु में हुआ. पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बरसात को इस हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है. इसी गांव के निवासी कालीचरण की पत्नी 56 वर्षीय सोमवती बुधवार को घर के बाहर दीवार के सहारे बैठी थीं. पास में ही उनका नाती दो वर्षीय कार्तिक पुत्र इंदल सिंह खेल रहा था.

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई और सोमवती व कार्तिक दीवार के मलबे में दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना स्थल पर तुरंत लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव अभियान चलाया. ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को दी गई.

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अचानक भरभरा कर गिरी जर्जर दीवार. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे: मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबी महिला और उसके नाती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. जानकारी मिलने के बाद तहसील के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस संबंध में इंस्पेक्टर जसराना भगवंत सिंह गुर्जर का कहना है कि नगला मधु गांव में दीवार गिरने की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव गई थी. इस हादसे में एक बालक और एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, जिनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है तथा घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है.

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