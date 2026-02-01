फिरोजाबाद : उरमुरा किरार गांव का नाम अब हरिनगर; लोगों ने मिठाईयां बांटकर मनाई खुशी
फिरोजाबाद: जिले के गांव उरमुरा किरार में उत्साह का माहौल है. यहां के लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए योगी सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर हरि नगर कर दिया है. करीब 2500 की आबादी वाले गांव में पहले चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी. अब एक बार फिर यह गांव सुर्खियों में आ गया है.
ग्राम प्रधान नीरज धनराज ने बताया कि शिकोहाबाद तहसील क्षेत्र का यह उरमुरा किरार गांव एक राजस्व ग्राम है. यह वासुदेवमई मौजा में आता है. किरार एक जातिसूचक शब्द है. इसी वजह से यहां के लोग गांव का नाम बदलने की मांग काफी समय से कर रहे थे. साल 2021 में इसका नाम बदलने का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा शासन को भेजा गया.
मंत्री जयवीर सिंह की पैरवी के बाद योगी सरकार ने इस गांव का नाम बदलने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है. अब उरमुरा किरार गांव हरि नगर के नाम से जाना जाएगा. यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर है.
ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बघेल के मुताबिक करीब 100 साल पहले इस गांव में चूड़ियों का निर्माण होता था. साल 1989 से पहले यह गांव मैनपुरी जिले में आता था. इसी गांव से चूड़ियां बनाने की कला फिरोजाबाद तक पहुंची है. चूड़ियों में पड़ने वाले रंग को बहीदुल्लाह तैयार करते थे, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान जाकर बस गए. यह गांव फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है.
यहां के मौजूदा प्रधान नीरज धनराज ने बताया कि यहां के लोगों की मंशा थी कि इस गांव का नाम बदले, ग्रामीणों की इसी मांग का सम्मान करते हुए साल 2021 में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. सरकार की तरफ से इस गांव का नाम बदलने के बाद से यहां उत्साह का माहौल है.
