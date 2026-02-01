ETV Bharat / state

फिरोजाबाद : उरमुरा किरार गांव का नाम अब हरिनगर; लोगों ने मिठाईयां बांटकर मनाई खुशी

फिरोजाबाद के इस गांव का नाम बदला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले के गांव उरमुरा किरार में उत्साह का माहौल है. यहां के लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए योगी सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर हरि नगर कर दिया है. करीब 2500 की आबादी वाले गांव में पहले चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी. अब एक बार फिर यह गांव सुर्खियों में आ गया है. ग्राम प्रधान नीरज धनराज ने बताया कि शिकोहाबाद तहसील क्षेत्र का यह उरमुरा किरार गांव एक राजस्व ग्राम है. यह वासुदेवमई मौजा में आता है. किरार एक जातिसूचक शब्द है. इसी वजह से यहां के लोग गांव का नाम बदलने की मांग काफी समय से कर रहे थे. साल 2021 में इसका नाम बदलने का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा शासन को भेजा गया. मंत्री जयवीर सिंह की पैरवी के बाद योगी सरकार ने इस गांव का नाम बदलने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है. अब उरमुरा किरार गांव हरि नगर के नाम से जाना जाएगा. यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर है.