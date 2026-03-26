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फिरोजाबाद के टूण्डला स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे गिरा एयरफोर्स जवान, GRP ने चेनपुलिंग कर बचाई जान

टूण्डला जीआरपी थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य ने बताया कि घायल एयरफोर्स का जवान वर्तमान में आगरा में तैनात है. कोई गंभीर चोट नहीं लगी है.

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जवान सीधे पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच ट्रेन के नीचे जा गिरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 6:08 PM IST

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फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित टूण्डला रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा. दिल्ली-हावड़ा रेलखंड पर यात्रा के दौरान एयरफोर्स का एक जवान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया. अनियंत्रित होकर जवान सीधे पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच ट्रेन के नीचे जा गिरा, जिससे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया.

गनीमत रही कि उस समय प्लेटफॉर्म पर राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवान गश्त कर रहे थे, जिनकी नजर तुरंत गिरते हुए यात्री पर पड़ गई.

चलती ट्रेन में चढ़ते समय एयरफोर्स जवान गिरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस बनी देवदूत, बचाई जान: ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के सिपाहियों ने बिना वक्त गंवाए अदम्य साहस का परिचय देते हुए तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया. देवदूत बने इन पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद जवान को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस की सतर्कता के कारण ही जवान के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं आई और उसे समय रहते बचा लिया गया. इस वाकये का वीडियो रेलवे पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है.

आगरा में तैनात है एयरफोर्स जवान: टूण्डला जीआरपी थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य ने बताया कि घायल यात्री की पहचान एयरफोर्स के जवान के रूप में हुई है, जो वर्तमान में आगरा में तैनात है. वह ट्रेन के कोच नंबर-6 की बर्थ संख्या 3 पर अपना आरक्षण कराकर यात्रा के लिए निकला था. प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान सिपाहियों ने उसे चलती ट्रेन में भागकर चढ़ने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नहीं माना. भागते समय संतुलन बिगड़ने और पैर फिसलने के कारण वह सीधे पटरी पर जा गिरा था, वहां से पुलिस कर्मचारियों ने उसे सुरक्षित खींच निकाला.

परिजनों को दी गयी सूचना: हादसे के तुरंत बाद पुलिसकर्मी जवान को लेकर रेलवे के अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया. गहन परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जवान की स्थिति अब पूरी तरह खतरे से बाहर है और वह स्वस्थ है. जीआरपी अधिकारियों ने घटना की जानकारी जवान के परिजनों को दे दी है और उन्हें स्टेशन बुलाया गया है. रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

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