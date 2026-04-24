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फिरोजाबाद ट्रांसपोर्ट नगर योजना: व्यापारियों के लिए 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का मौका, जानें प्लॉट्स की कीमत और सुविधाएं

फिरोजाबाद में बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है.

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टूंडला के नागऊ में बनेगा हाईटेक ट्रांसपोर्ट नगर, 100 फीट चौड़ी सड़कों और पार्किंग की मिलेगी सुविधा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:09 PM IST

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फिरोजाबाद: फिरोजाबाद शहर के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है. ऐसे व्यापारियों के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी ने गति पकड़ ली है. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं जो 30 अप्रैल तक चलेंगे. इसके बाद 2 से 5 मई तक प्लॉट के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया हब: फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रशांत नागर ने बताया कि यह योजना टूंडला तहसील के गांव नागऊ के समीप विकसित की जा रही है. लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस योजना को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. यहाँ 40 फीट, 60 फीट और 100 फीट चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही 20 फीट और 30 फीट पार्किंग की व्यवस्था के साथ बड़े वाहनों के लिए अलग पार्किंग उपलब्ध होगी.

व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा: इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यहाँ निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुव्यवस्थित सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम और जलापूर्ति का समुचित प्रावधान किया गया है. योजना के अंतर्गत दुकानों, गोदामों और वेयरहाउस के लिए विभिन्न आकार के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक शाखा या हेल्पलाइन नंबर 9274416927 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

36,500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर: अधिकारियों के अनुसार यह पुरानी योजना है जिसे अब नए स्वरूप में री-लॉन्च किया गया है. फिलहाल आवंटन के लिए न्यूनतम 48 स्क्वायर मीटर का प्लॉट उपलब्ध है, जिसकी दर 36,500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर रखी गई है. अगले एक-दो माह में लॉन्च होने वाले दूसरे फेज में पेट्रोल पंप और फूड आउटलेट्स के लिए कमर्शियल प्लॉट भी दिए जाएंगे. प्राधिकरण ने स्थानीय व्यापारियों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है.

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