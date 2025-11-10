पर्यटन मंत्री ने 14 करोड़ की 9 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा-धार्मिक टूरिज्म का हब बनेगी सुहाग नगरी

पर्यटन मंत्री ने 14 करोड़ की 9 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा-धार्मिक टूरिज्म का हब बनेगी सुहाग नगरी
फिरोजाबाद के नारखी विकासखंड क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 12:02 PM IST
फिरोजाबाद : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने चूड़ियों के शहर और सुहागनगरी फिरोजाबाद को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. पर्यटन मंत्री ने रविवार को नारखी विकासखंड क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए 14 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. पर्यटन मंत्री यहां लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे. यह जानकारी सूचना विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई है.
सूचना विभाग के अनुसार इस धनराशि में से 153.30 लाख की लागत से बछगांव स्थित शिव गुफा मंदिर, 236.06 लाख से नगला डूंगर में स्थित शिव एवं माता मंदिर, 218.25 लाख से नगला रामकुंवर के चोंडेश्वर मंदिर, 204.21 लाख से थाने गढ़ी शियर देवी मंदिर, 197.82 लाख से रामगढ़ उमरगढ़ स्थित प्राचीन मनकेश्वर शिव मंदिर, 136.61 लाख से गोंछ में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर, 110.39 लाख से भूड़ नगरिया में श्री बजरंग आश्रम, 99.90 लाख से हिम्मतपुर में हिम्मतपुर वाली मैय्या तथा 53.05 की लागत से पहाड़पुर स्थित प्राचीन सनातन मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा.
इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अपनी विरासत और परंपरा को सजोने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं. हमारा उद्देश्य है कि फिरोजाबाद को पर्यटन का हब बनाया जाए. जिससे लोग यहां की विरासत और संस्कृति से परिचित हो सकें. खासकर आधुनिक पीढ़ी हमारी विरासत के बारे में अवश्य जानकारी रखे. इस अवसर पर टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, ब्लाक प्रमुख सुनील चक आदि उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में 351 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, एक ही पंडाल पर गूंजी शहनाई और कुरान की आयतें
यह भी पढ़ें : यूपी में पर्यटन के विकास और रोजगार के लिए मार्केट रिसर्च स्टडी कराएगा पर्यटन विभाग, जानिए कितना मिलेगा पैसा