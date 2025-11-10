ETV Bharat / state

पर्यटन मंत्री ने 14 करोड़ की 9 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा-धार्मिक टूरिज्म का हब बनेगी सुहाग नगरी

फिरोजाबाद के नारखी विकासखंड क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है.

लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit : Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने चूड़ियों के शहर और सुहागनगरी फिरोजाबाद को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. पर्यटन मंत्री ने रविवार को नारखी विकासखंड क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए 14 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. पर्यटन मंत्री यहां लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे. यह जानकारी सूचना विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई है.

मीडिया से मुखातिब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

सूचना विभाग के अनुसार इस धनराशि में से 153.30 लाख की लागत से बछगांव स्थित शिव गुफा मंदिर, 236.06 लाख से नगला डूंगर में स्थित शिव एवं माता मंदिर, 218.25 लाख से नगला रामकुंवर के चोंडेश्वर मंदिर, 204.21 लाख से थाने गढ़ी शियर देवी मंदिर, 197.82 लाख से रामगढ़ उमरगढ़ स्थित प्राचीन मनकेश्वर शिव मंदिर, 136.61 लाख से गोंछ में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर, 110.39 लाख से भूड़ नगरिया में श्री बजरंग आश्रम, 99.90 लाख से हिम्मतपुर में हिम्मतपुर वाली मैय्या तथा 53.05 की लागत से पहाड़पुर स्थित प्राचीन सनातन मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद लोग.
लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद लोग. (Photo Credit : Information Department)


इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अपनी विरासत और परंपरा को सजोने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं. हमारा उद्देश्य है कि फिरोजाबाद को पर्यटन का हब बनाया जाए. जिससे लोग यहां की विरासत और संस्कृति से परिचित हो सकें. खासकर आधुनिक पीढ़ी हमारी विरासत के बारे में अवश्य जानकारी रखे. इस अवसर पर टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, ब्लाक प्रमुख सुनील चक आदि उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में 351 जोड़े बने एक-दूजे के हमसफर, एक ही पंडाल पर गूंजी शहनाई और कुरान की आयतें

यह भी पढ़ें : यूपी में पर्यटन के विकास और रोजगार के लिए मार्केट रिसर्च स्टडी कराएगा पर्यटन विभाग, जानिए कितना मिलेगा पैसा

TAGGED:

TOURIST PLACES IN FIROZABAD
SUHAG NAGARI FIROZABAD
RELIGIOUS TOURISM
TOURISM MINISTER JAIVEER SINGH
RELIGIOUS TOURISM IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.