पर्यटन मंत्री ने 14 करोड़ की 9 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा-धार्मिक टूरिज्म का हब बनेगी सुहाग नगरी

फिरोजाबाद : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने चूड़ियों के शहर और सुहागनगरी फिरोजाबाद को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. पर्यटन मंत्री ने रविवार को नारखी विकासखंड क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए 14 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. पर्यटन मंत्री यहां लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे. यह जानकारी सूचना विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई है.

मीडिया से मुखातिब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

सूचना विभाग के अनुसार इस धनराशि में से 153.30 लाख की लागत से बछगांव स्थित शिव गुफा मंदिर, 236.06 लाख से नगला डूंगर में स्थित शिव एवं माता मंदिर, 218.25 लाख से नगला रामकुंवर के चोंडेश्वर मंदिर, 204.21 लाख से थाने गढ़ी शियर देवी मंदिर, 197.82 लाख से रामगढ़ उमरगढ़ स्थित प्राचीन मनकेश्वर शिव मंदिर, 136.61 लाख से गोंछ में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर, 110.39 लाख से भूड़ नगरिया में श्री बजरंग आश्रम, 99.90 लाख से हिम्मतपुर में हिम्मतपुर वाली मैय्या तथा 53.05 की लागत से पहाड़पुर स्थित प्राचीन सनातन मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा.