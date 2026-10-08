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रिश्तों की कड़वी सच्चाई: फिरोजाबाद के स्वर्गाश्रम में अपनों का इंतजार कर रहे 200 अस्थि कलश

फिरोजाबाद: पितृ पक्ष वह समय है, जब सनातन परंपरा में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं. उनके लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि इन दिनों विधि-विधान से किए गए धार्मिक कर्म पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं. लेकिन फिरोजाबाद में पितृ पक्ष के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो हमें अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है.

यहां स्वर्गाश्रम में 200 से ज्यादा अस्थि कलश रखे हैं, जिन्हें लंबे समय से अपने परिजनों के आने और विसर्जन का इंतजार है. इन अस्थियों में कुछ उन लोगों की भी हैं, जिनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन बाद में परिजन उन्हें लेने नहीं पहुंचे.

स्वर्गाश्रम के कर्मचारी पप्पू ने बताया कि दाह संस्कार के लिए आने वाले परिवारों को पहले ही बता दिया जाता है कि वे तीन दिन के भीतर अस्थियां ले जाएं. इसके बाद भी परिजनों का इंतजार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फोन किया जाता है. उन्होंने बताया कि एक मामले में फोन करने पर महिला ने जवाब दिया कि घर के पुरुष बाहर गए हुए हैं. ऐसे मामलों में समिति कोशिश करती है कि परिजन अपनी जिम्मेदारी समझें और अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी करें.

कर्मचारियों के फोन के बाद भी नहीं पहुंचे परिजन: स्वर्गाश्रम समिति के प्रबंधक आलिंद अग्रवाल ने बताया कि यहां रखी अस्थियों को लेने के लिए परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है. समिति के कर्मचारी संबंधित परिवारों को फोन करते हैं, ताकि वे आकर अस्थियां ले जाएं. लेकिन उनके मुताबिक, कई बार परिजन अलग-अलग कारण बताकर आने में देरी करते हैं. कुछ मामलों में पारिवारिक विवाद की जानकारी भी सामने आई है.

स्वर्गाश्रम प्रबंधन के मुताबिक, यहां फिलहाल 156 अस्थियां ऐसी हैं, जिन्हें लेने के लिए परिजन लंबे समय से नहीं पहुंचे हैं. कुछ मामलों में परिवार के लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, लेकिन अस्थि विसर्जन की बारी आई तो यह काम टलता चला गया. प्रबंधन का कहना है कि इनमें कुछ अस्थियां कोविड काल की भी हैं. इतने लंबे समय बाद भी जब परिजन नहीं पहुंचे, तो समिति ने खुद आगे आकर उनके अंतिम धार्मिक संस्कार की जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया.

माता-पिता की अंतिम जिम्मेदारी भी अधूरी: माता-पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश और परिवार को संवारने में लगा देते हैं. उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार अपनी इच्छाओं तक को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन जब वही माता-पिता दुनिया से विदा हो जाते हैं, तो कुछ परिवार उनके अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पाते. फिरोजाबाद के स्वर्गाश्रम में रखे अस्थि कलश इसी कड़वी हकीकत की ओर इशारा कर रहे हैं.

दिन बीतते गए, फिर सप्ताह और महीने गुजर गए, लेकिन अस्थि कलश वहीं रखे रह गए. अब स्वर्गाश्रम समिति ने इन अस्थियों का विधि-विधान से विसर्जन कराने का फैसला किया है.

अब स्वर्गाश्रम समिति कराएगी अस्थियों का विसर्जन: लंबे समय से रखे अस्थि कलशों को देखते हुए स्वर्गाश्रम समिति ने उनके विसर्जन का फैसला किया है. प्रबंधक आलिंद अग्रवाल के मुताबिक, समिति विधि-विधान से इन अस्थियों का विसर्जन कराएगी, ताकि वर्षों से रखे कलशों को अंतिम गंतव्य मिल सके. उनका कहना है कि इससे पहले भी समिति ऐसी अस्थियों का विसर्जन करा चुकी है. इस पहल का उद्देश्य उन दिवंगत लोगों को सम्मान देना है, जिनके परिजन उनकी अस्थियां लेने नहीं पहुंचे.

पितृ अमावस्या पर होगा विसर्जन. (Photo Credit: ETV Bharat)

यह कदम सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित नहीं है. यह उन लोगों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश भी है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां लंबे समय तक अपनों की प्रतीक्षा करती रहीं. स्वर्गाश्रम समिति की पहल से ऐसे दिवंगत लोगों का विधि-विधान से विसर्जन हो सकेगा. साथ ही यह समाज को अपने बुजुर्गों और दिवंगत परिजनों के प्रति जिम्मेदारी याद दिलाने का अवसर भी देती है.

बैकुंठ धाम में भी 50 से ज्यादा अस्थियां विसर्जन के इंतजार में: फिरोजाबाद के बैकुंठ धाम वेलफेयर सोसायटी में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई है. संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि वहां 50 से ज्यादा अस्थियां विसर्जन के इंतजार में रखी हैं. उनके मुताबिक, इनमें से ज्यादातर अस्थियां लावारिस लोगों की हैं. संस्था ऐसे लोगों की अस्थियों का भी सम्मानपूर्वक विसर्जन कराती है.

जितेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों उनकी समिति ने करीब साढ़े तीन सौ अस्थियों का विधि-विधान से गंगा में विसर्जन कराया था. इस बार भी पितृ अमावस्या के दिन संस्था इन अस्थियों का विसर्जन कराने की तैयारी कर रही है. संस्था का प्रयास है कि जिन लोगों का कोई अपना सामने नहीं आता, उन्हें भी अंतिम विदाई सम्मान के साथ मिल सके. इस तरह अलग-अलग संस्थाएं उन दिवंगत लोगों की जिम्मेदारी उठा रही हैं, जिनकी अस्थियां लंबे समय से विसर्जन की प्रतीक्षा में हैं.

जिनकी अस्थियां लेने नहीं पहुंचे परिजन, अब स्वर्गाश्रम समिति देगी अंतिम विदाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या केवल तर्पण और श्राद्ध करना ही पर्याप्त है: पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दूसरे धार्मिक कर्म करते हैं. लेकिन फिरोजाबाद में रखे ये अस्थि कलश एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित रह गई है. एक ओर लोग अपने पितरों के लिए पूजा-पाठ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ दिवंगत लोगों की अस्थियां महीनों और वर्षों से विसर्जन का इंतजार कर रही हैं. यह स्थिति धार्मिक आस्था के साथ-साथ मानवीय रिश्तों और जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती है.

वैदिक परंपरा के जानकार और हनुमान संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य पंडित शिव नारायण शास्त्री का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों में अस्थियों के विधि-विधान से विसर्जन का महत्व बताया गया है. उनके मुताबिक, मान्यता है कि अस्थि विसर्जन से मृतक की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना जुड़ी होती है. उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वजों के उद्धार के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का भी धार्मिक महत्व माना जाता है. यह धार्मिक मान्यताओं का विषय है, लेकिन अस्थि विसर्जन की जिम्मेदारी निभाना परिवारों के लिए भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है.

बैकुंठ धाम में भी 50 से ज्यादा अस्थियां इंतजार में, पितृ अमावस्या पर होगा विसर्जन (Photo Credit: ETV Bharat)

बदलते रिश्तों के बीच जिम्मेदारी का सवाल: समाज में संयुक्त परिवारों का स्वरूप बदल रहा है. नौकरी और रोजगार के कारण बच्चे अक्सर दूसरे शहरों में रहने लगे हैं और कई परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल को लेकर विवाद भी सामने आते हैं. ऐसी परिस्थितियों का असर कई बार मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों पर भी दिखाई देता है. हालांकि, हर मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक अस्थियों का विसर्जन न होना एक गंभीर सामाजिक सवाल जरूर खड़ा करता है.

जिन माता-पिता ने बच्चों को चलना सिखाया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, उनके अंतिम सफर में साथ देना भी परिवार की जिम्मेदारी का हिस्सा है. पितृ पक्ष हमें पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की परंपरा से जोड़ता है. यह परंपरा हमें यह सोचने का अवसर भी देती है कि अपने बुजुर्गों को उनके जीवनकाल में सम्मान देना और उनके जाने के बाद अंतिम जिम्मेदारियां पूरी करना कितना जरूरी है.

पितृ पक्ष में सामने आई रिश्तों की कड़वी तस्वीर, महीनों से अस्थि विसर्जन का इंतजार (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वर्गाश्रम समिति कराएगी विसर्जन: फिरोजाबाद के स्वर्गाश्रम में रखे अस्थि कलश अब भी अपने परिजनों की प्रतीक्षा की कहानी कह रहे हैं. लेकिन अब स्वर्गाश्रम समिति ने आगे आकर उनके विसर्जन की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है. उम्मीद है कि यह पहल उन परिवारों को भी सोचने पर मजबूर करेगी, जो अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियों को लंबे समय तक विसर्जन के इंतजार में छोड़ देते हैं. आखिरकार, अपनों के प्रति सम्मान केवल उन्हें याद करने में नहीं, बल्कि उनकी अंतिम जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी है.

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