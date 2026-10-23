सुहाग नगरी को जाम से मिलेगी निजात; ओवरब्रिज का 98 फीसदी काम पूरा, दीपावली से पहले लोकार्पण की उम्मीद
पुल चालू होने के बाद सुहाग नगर और सुभाष तिराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:57 PM IST
फिरोजाबाद : सुहाग नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दीपावली तक यहां के लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल जाएगी. शहर में बन रहे ओवरब्रिज का काम अंतिम चरण में है जो इसी अक्टूबर माह तक पूरा हो जाएगा. जिलाधिकारी ने इस पुल की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराने के भी निर्देश दिए हैं. इस पुल के चालू होने के बाद सुहाग नगर और सुभाष तिराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के मुताबिक इस पुल का निर्माण सीएल जैन डिग्री कॉलेज से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर की ऑफिस तक कराया जा रहा है. पुल की कुल लागत 72 करोड़ 69 लाख 78 हजार रुपये है और यह 1291.69 मीटर लम्बा है जो कि दो लेन का है. इस पुल के निर्माण की स्वीकृति 29 मार्च 2025 को मिली थी और अप्रैल में काम की शुरुआत की गई थी.
हालांकि यह काम सितंबर माह के अंत तक पूर्ण होना था, लेकिन अब तक इसका 98 फीसदी काम ही पूर्ण हो सका है. वर्तमान में पुल का समस्त फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो चुका है. डेक एवं बॉक्स गर्डर का कार्य भी पूर्ण है. क्रैश बैरियर का कार्य तेजी के साथ प्रगति पर है.
जिलाधिकारी ने बताया कि इस निर्माण को गुणवत्ता के साथ अक्टूबर माह के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया है. जिससे नवंबर के महीने में जनता के आवागमन लिए पुल खोला जा सके. जिलाधिकारी ने बताया कि पुल की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से भी कराने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें, फिरोजाबाद शहर के कई प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या रहती थी. जिससे लोग परेशान थे. जाम की समस्या के काऱण से शहर के अंदर पुल की आवश्यकता महसूस हो रही थी. वर्तमान विधायक मनीष असीजा के प्रयासों के बाद पुल स्वीकृत हुआ और अब लोगों की पुरानी समस्या का अंत होने वाला है. दीपावली से पहले लोगों को सौगात मिल सकती है.
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