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सुहाग नगरी को जाम से मिलेगी निजात; ओवरब्रिज का 98 फीसदी काम पूरा, दीपावली से पहले लोकार्पण की उम्मीद

ओवरब्रिज का 98 फीसदी काम पूरा ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : सुहाग नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दीपावली तक यहां के लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल जाएगी. शहर में बन रहे ओवरब्रिज का काम अंतिम चरण में है जो इसी अक्टूबर माह तक पूरा हो जाएगा. जिलाधिकारी ने इस पुल की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराने के भी निर्देश दिए हैं. इस पुल के चालू होने के बाद सुहाग नगर और सुभाष तिराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी.

जानकारी देते जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)



जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के मुताबिक इस पुल का निर्माण सीएल जैन डिग्री कॉलेज से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर की ऑफिस तक कराया जा रहा है. पुल की कुल लागत 72 करोड़ 69 लाख 78 हजार रुपये है और यह 1291.69 मीटर लम्बा है जो कि दो लेन का है. इस पुल के निर्माण की स्वीकृति 29 मार्च 2025 को मिली थी और अप्रैल में काम की शुरुआत की गई थी.