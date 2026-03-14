सुहाग नगरी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद को मिली नई पहचान, धार्मिक पर्यटन हब के रूप में हो रहा विकसित
फिरोजाबाद तीन प्रमुख मंदिरों नरसिंह धाम मंदिर, छदामी लाल जैन मंदिर और पसीने वाले हनुमान मंदिर का व्यापक सौंदर्यीकरण कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 9:55 AM IST
फिरोजाबाद: यूपी की सुहाग नगरी फिरोजाबाद जल्द ही धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने जा रही है. प्रदेश सरकार ने जिले के तीन प्रमुख आस्था स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की है.
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर की पहचान केवल कांच उद्योग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर भी फिरोजाबाद की मजबूत उपस्थिति दर्ज होगी.
सूचना विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार सरकार की धार्मिक पर्यटन विकास योजना के तहत जिले के तीन प्रमुख मंदिरों नरसिंह धाम मंदिर, छदामी लाल जैन मंदिर और पसीने वाले हनुमान मंदिर का व्यापक सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. इन स्थलों पर आधुनिक सुविधाओं का विकास कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी.
तीन प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण
- प्रमुख मंदिरों नरसिंह धाम मंदिर
- छदामी लाल जैन मंदिर
- पसीने वाले हनुमान मंदिर
नरसिंह धाम और जैन मंदिर को मिलेगी नई पहचान
मंछना स्थित प्राचीन नरसिंह धाम मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ 12 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है. यहां श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुविधाजनक पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा.
वहीं अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध छदामी लाल जैन मंदिर के लिए एक करोड़ 28 लाख 32 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. इन कार्यों से जैन समाज के इस प्रमुख तीर्थ की भव्यता और बढ़ेगी, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
पसीने वाले हनुमान जी मंदिर का होगा कायाकल्प
जन आस्था के प्रमुख केंद्र पसीने वाले हनुमान जी मंदिर के विकास के लिए भी एक करोड़ 03 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. यहां मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.
पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे धार्मिक स्थल
पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. स्वीकृत बजट से इन मंदिरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आध्यात्मिक अनुभव मिल सकेगा.
स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
इन परियोजनाओं के पूरा होने से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे होटल, परिवहन, गाइड और अन्य सेवाओं में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. लंबे समय से उपेक्षित इन प्राचीन स्थलों के विकास से स्थानीय लोगों और संत समाज में भी उत्साह देखा जा रहा है.