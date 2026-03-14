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सुहाग नगरी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद को मिली नई पहचान, धार्मिक पर्यटन हब के रूप में हो रहा विकसित

फिरोजाबाद में आप का स्वागत है. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी की सुहाग नगरी फिरोजाबाद जल्द ही धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने जा रही है. प्रदेश सरकार ने जिले के तीन प्रमुख आस्था स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर की पहचान केवल कांच उद्योग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर भी फिरोजाबाद की मजबूत उपस्थिति दर्ज होगी. सूचना विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार सरकार की धार्मिक पर्यटन विकास योजना के तहत जिले के तीन प्रमुख मंदिरों नरसिंह धाम मंदिर, छदामी लाल जैन मंदिर और पसीने वाले हनुमान मंदिर का व्यापक सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. इन स्थलों पर आधुनिक सुविधाओं का विकास कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी. तीन प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण प्रमुख मंदिरों नरसिंह धाम मंदिर

छदामी लाल जैन मंदिर

पसीने वाले हनुमान मंदिर नरसिंह धाम और जैन मंदिर को मिलेगी नई पहचान मंछना स्थित प्राचीन नरसिंह धाम मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ 12 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है. यहां श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुविधाजनक पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा.