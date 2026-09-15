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यूपी पुलिस की क्रूरता; फिरोजाबाद में दबिश के दौरान दारोगा ने गर्भवती महिला को मारी लात, मौत के बाद 6 पुलिसकर्मी निलंबित

शिकोहाबाद थाने में प्रदर्शन करते ग्रामीण. ( Photo Credit : ETV Bharat )