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फिरोजाबाद: इस खास योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा, 10 लाख तक का अनुदान

जानिए इस खास योजना के बारे में ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले में बेरोजगार युवाओं, किसानों और स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब आटा चक्की, तेल निकालने की मशीन, बेकरी, डेयरी, अचार-मुरब्बा और नमकीन बनाने जैसी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करके अपना व्यवसाय शुरू किया जा सकता है. इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है.

संवाददाता अरविंद शर्मा की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) 10 लाख रुपये अधिकतम अनुदान

अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित है. योजना का उद्देश्य छोटे खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देना, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आवेदक अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार खाद्य पदार्थों से जुड़ी इकाई स्थापित करने की योजना तैयार करे. बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकता है. योजना के माध्यम से छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलता है. 35 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य इस योजना में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है. हालांकि, अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये की लागत से खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना चाहता है तो परियोजना लागत का 35 प्रतिशत 10.50 लाख रुपये होता है. अधिकतम सीमा लागू होने के कारण उसे नियमानुसार 10 लाख रुपये तक ही अनुदान मिल सकता है. इसी तरह कम लागत की परियोजनाओं में अनुदान की गणना परियोजना लागत के 35 प्रतिशत के आधार पर की जाती है. हालांकि, वास्तविक लाभ परियोजना की पात्रता, बैंक ऋण की स्वीकृति और योजना के निर्धारित नियमों के अधीन होगा.

यह सहायता ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती पूंजी की कमी के कारण कदम नहीं उठा पा रहे हैं. अनुदान मिलने से परियोजना पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती है. आटा चक्की से लेकर बेकरी और नमकीन उद्योग तक के विकल्प खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का दायरा काफी व्यापक है. इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों को तैयार करने, उनका प्रसंस्करण करने और बाजार में बिक्री के योग्य बनाने वाली विभिन्न इकाइयां शामिल हो सकती हैं. योजना के तहत पात्रता और निर्धारित मानकों के अनुसार कई तरह के व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं. इनमें आटा चक्की, तेल निकालने की इकाई, बेकरी, डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, अचार-मुरब्बा निर्माण, भुजिया-नमकीन उत्पादन और अन्य खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयां शामिल हैं. आवेदक अपने क्षेत्र की मांग, उपलब्ध संसाधनों और बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर व्यवसाय का चयन कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर गांवों में आटा चक्की या तेल निकालने की इकाई स्थापित करके स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. वहीं अचार-मुरब्बा, नमकीन और बेकरी उत्पाद तैयार करके आसपास के बाजारों, दुकानों और अन्य बिक्री केंद्रों तक पहुंच बनाई जा सकती है. इस तरह छोटे स्तर पर शुरू किया गया कारोबार भविष्य में विस्तार का माध्यम भी बन सकता है. हालांकि, प्रत्येक प्रस्तावित इकाई की पात्रता और उस पर मिलने वाली सहायता की पुष्टि आवेदन से पहले उद्यान विभाग से कराना जरूरी होगा. भूमिहीन भी कर सकते हैं आवेदन योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं है. जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी के अनुसार, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले किसान, भूमिहीन और अन्य इच्छुक व्यक्ति भी इसके तहत आवेदन कर सकते हैं. स्वरोजगार के इच्छुक लोगों के लिए यह योजना खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है. इसके लिए बहुत अधिक शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं बताई गई है. अधिकारी के अनुसार, आवेदक का साक्षर होना जरूरी है. हालांकि, आवेदन करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी प्रस्तावित इकाई की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और अन्य शर्तों की जानकारी विभाग से प्राप्त करनी चाहिए.